SANT’ORESTE – Inaugurato il “Roma Outlet Village”: 90 negozi e 300 addetti

È stato inaugurato questa mattina, venerdì 6 novembre, Roma Outlet Village, la nuova destinazione shopping premium di Roma e del Centro Italia che da oggi apre le sue porte al pubblico.
Da sinistra: Manuela Chioccia, Roberta Angelilli, Luca Nasi, Gregory Paolucci e Nicola Zingaretti
Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato la Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio su delega del Presidente Francesco Rocca, Roberta Angelilli; la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale su delega del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, Manuela Chioccia; il Sindaco di Sant’Oreste, Gregory Paolucci; il General Manager di Arcus Real Estate, Luca Nasi, e il Direttore di Roma Outlet Village, Giuseppe Cantafio.
È intervenuto con un saluto istituzionale Nicola Zingaretti, membro del Parlamento Europeo.
Sviluppato da Arcus Real Estate, società di Stilo Immobiliare Finanziaria che fa capo al Gruppo Percassi, Roma Outlet Village nasce da un intervento di riqualificazione strutturale e architettonica firmato da De8 Architetti, nell’ambito di un progetto che ha previsto un investimento complessivo di circa 100 milioni di euro.
Il progetto architettonico integra riferimenti neoclassici, verde e piazze con interventi articolati in più fasi. L’obiettivo è rafforzare l’offerta retail premium a servizio di Roma e del Centro Italia, integrando marchi internazionali, ristorazione e servizi.
La prima fase del Village si sviluppa su circa 21.000 metri quadrati di superficie commerciale e prevede 90 negozi con aperture progressive nell’arco dei prossimi sei mesi.
L’offerta comprende marchi internazionali della moda, del beauty, dello sportswear e del lifestyle, insieme a una proposta di ristorazione pensata per accompagnare i diversi momenti della giornata.
Tra le insegne aperte figurano Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Victoria’s Secret, Nike, Guess, Timberland, RefrigiWear, U.S. Polo, Il Lanificio, Harmont & Blaine Junior, Delsey e molti altri.
Nei prossimi mesi l’offerta commerciale si arricchirà di altri brand tra i quali Levi’s, Trussardi, Geox, Murphy&Nye, Birkenstock, Clarks, fino a completare l’offerta di 90 negozi prevista per la prima fase di sviluppo del Village.
La proposta food&beverage comprende Venchi, Starbucks, Ami Pokè, McDonald’s ed eccellenze enogastronomiche del territorio.
Roma Outlet Village rappresenta un’importante opportunità di sviluppo occupazionale per il territorio: sono circa 300 le persone impiegate ad oggi all’interno del Village in occasione dell’apertura, un numero destinato a crescere fino a circa 400 con il completamento della prima fase nei prossimi mesi.
La seconda fase di sviluppo prevede un ulteriore incremento portando l’occupazione complessiva a circa 800 persone tra dirette e indirette.
A questi numeri si aggiungeranno ulteriori ricadute economiche sul territorio, con effetti positivi per le imprese locali e per i settori dei servizi e del commercio.
Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio:
«Accogliamo con grande interesse questo nuovo investimento sul territorio, che ha grandi potenzialità e può rappresentare un’importante opportunità di crescita, occupazione e sviluppo, oltre che un’occasione per rafforzare l’attrattività commerciale e turistica del Lazio, anche a livello internazionale.
Il Roma Outlet Village si configura come un importante polo commerciale e un punto di connessione strategico tra l’area metropolitana di Roma e gli straordinari territori del Lazio.
Una realtà capace di generare nuove opportunità non solo per il commercio, ma anche per le attività locali, favorendo sinergie con le filiere produttive e le realtà economiche del territorio.
L’obiettivo è innescare un circuito virtuoso in grado di valorizzare le grandi potenzialità turistiche della nostra regione, comprese quelle delle aree interne, rafforzarne la visibilità e l’attrattività internazionale e favorire l’arrivo di nuovi investimenti.
Un progetto che può contribuire concretamente alla crescita economica del Lazio, alla valorizzazione delle sue eccellenze e al rafforzamento della sua competitività».
Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale:
«L’inaugurazione del Roma Outlet Village rappresenta un’importante occasione di crescita per tutto il territorio metropolitano.
Lo sviluppo economico deve procedere di pari passo con il potenziamento delle infrastrutture e della viabilità, per garantire accessibilità, sicurezza e sostenibilità.
Come Consigliera delegata alla Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale, considero fondamentale accompagnare investimenti di questa portata con una visione integrata e attenta alle esigenze delle comunità locali.
La sfida è trasformare nuove opportunità di sviluppo e occupazione in un valore duraturo per il territorio, attraverso una mobilità efficiente e una rete infrastrutturale in grado di sostenere la crescita e migliorare la qualità della vita dei cittadini».
Gregory Paolucci, Sindaco di Sant’Oreste:
«Per Sant’Oreste l’apertura di Roma Outlet Village rappresenta una straordinaria opportunità di concreto sviluppo e visibilità.
La presenza di un nuovo attrattore così potente e capace di richiamare importanti flussi di visitatori genererà ricadute positive anche sul tessuto economico locale e offrirà un’ulteriore vetrina al patrimonio paesaggistico e culturale che la nostra comunità si impegna quotidianamente e orgogliosamente a custodire».
Luca Nasi, General Manager di Arcus Real Estate
Luca Nasi, General Manager di Arcus Real Estate:
«Con Roma Outlet Village abbiamo voluto dare nuova vita a un complesso commerciale attraverso un investimento che coniuga riqualificazione e sviluppo retail. Abbiamo creato una nuova destinazione retail premium per Roma e il Centro Italia, grazie a un’offerta commerciale di qualità, integrata con servizi, ristorazione e intrattenimento, ponendo grande attenzione all’esperienza del visitatore e al rapporto con il territorio.
Roma e il Lazio rappresentano un bacino straordinario, sia per la domanda locale sia per i flussi turistici e l’apertura al pubblico costituisce solo il primo passo di un percorso di crescita che proseguirà nei prossimi mesi con l’ingresso di nuovi brand e il progressivo completamento del progetto».
Il Grand Opening e il programma per le festività
Sabato 7 e domenica 8 novembre, in occasione del Grand Opening, il programma prevede un weekend ricco di iniziative con attività di intrattenimento per famiglie ed una speciale promozione con ulteriori sconti fino al 50% sui prezzi outlet su una selezione di articoli dei brand aderenti.
Dal 7 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, Roma Outlet Village celebra il Natale con luci, scenografie e un programma di attività per tutta la famiglia.
Un albero di Natale alto 14 metri farà da cornice alle iniziative mentre uno spettacolare “Treno delle Meraviglie” nella piazza centrale del Village proporrà un percorso immersivo attraverso tre vagoni tematici dedicati al gioco con le palline, alla creatività e a suggestivi effetti di specchi e luci.
Nel weekend di apertura parate, trampolieri, giocolieri, musica dal vivo e DJ set con sassofono animeranno le vie e le piazze. I più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, imbucare le proprie letterine e scattare una foto con gli elfi dando il via al calendario delle festività. Inoltre, chi visiterà tutte le attrazioni del Village e raccoglierà i timbri delle sei tappe potrà completare il Passaporto delle Meraviglie e ritirare un gadget finale all’Info Point. Le attività seguiranno un ricco calendario dedicato fino all’Epifania, con date e orari che saranno consultabili sui canali ufficiali del Village.
Fino al 7 febbraio 2027, il Village ospita inoltre le mostre immersive “Dipinti Animati – Van Gogh Shadow e Claude Monet Shadow”. Attraverso video mapping, animazioni digitali e giochi di luce, le opere dei due artisti prendono vita in un percorso pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età e avvicinare anche le nuove generazioni alla pittura.
Ad arricchire l’esperienza contribuiscono le iniziative LEGO® Domination, in programma fino al 31 gennaio 2027, con occasioni di gioco e creatività per tutta la famiglia: dalle attività a tema Star Wars ai laboratori ispirati alla linea LEGO® Botanicals, fino alla LEGO® Gaming Experience, che unisce costruzioni e videogiochi.
Queste iniziative arricchiscono la proposta del Village con un’offerta dal valore culturale ed educativo, aperta anche alle scuole del territorio, che potranno essere accolte durante la settimana con visite guidate su prenotazione, per avvicinare gli studenti all’arte e al gioco attraverso un’esperienza coinvolgente e accessibile.
Roma Outlet Village si propone come un nuovo polo di attrattività per Roma e il Centro Italia, capace di generare valore per il territorio su più livelli: dalla creazione di opportunità occupazionali dirette e nell’indotto al rafforzamento dell’offerta commerciale, fino allo sviluppo di sinergie con l’ospitalità e i servizi locali. L’integrazione tra shopping, cultura, intrattenimento e attività per le famiglie offre molteplici motivi di visita e favorisce il ritorno dei visitatori durante tutto l’anno. In questa prospettiva, il Village può diventare anche un punto di partenza per scoprire il patrimonio storico e naturalistico circostante, contribuendo alla promozione del territorio e alla valorizzazione delle sue eccellenze. Una destinazione in cui l’esperienza commerciale si inserisce in una proposta più ampia, capace di coinvolgere residenti, turisti e comunità locali e di creare nuove occasioni di collaborazione e crescita.
Informazioni per la visita
Roma Outlet Village
Piazza Felice Abballe 1, Sant’Oreste (Roma) Autostrada A1 – Uscita Ponzano Romano
Grand Opening del 7 e 8 novembre dalle 10 alle 21.00 Dal 9 novembre aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20.00