SANT’ORESTE – Inaugurato il “Roma Outlet Village”: 90 negozi e 300 addetti

Roberta Angelilli, Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio:

«Accogliamo con grande interesse questo nuovo investimento sul territorio, che ha grandi potenzialità e può rappresentare un’importante opportunità di crescita, occupazione e sviluppo, oltre che un’occasione per rafforzare l’attrattività commerciale e turistica del Lazio, anche a livello internazionale.

Il Roma Outlet Village si configura come un importante polo commerciale e un punto di connessione strategico tra l’area metropolitana di Roma e gli straordinari territori del Lazio.

Una realtà capace di generare nuove opportunità non solo per il commercio, ma anche per le attività locali, favorendo sinergie con le filiere produttive e le realtà economiche del territorio.

L’obiettivo è innescare un circuito virtuoso in grado di valorizzare le grandi potenzialità turistiche della nostra regione, comprese quelle delle aree interne, rafforzarne la visibilità e l’attrattività internazionale e favorire l’arrivo di nuovi investimenti.

Un progetto che può contribuire concretamente alla crescita economica del Lazio, alla valorizzazione delle sue eccellenze e al rafforzamento della sua competitività».

Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale:

«L’inaugurazione del Roma Outlet Village rappresenta un’importante occasione di crescita per tutto il territorio metropolitano.

Lo sviluppo economico deve procedere di pari passo con il potenziamento delle infrastrutture e della viabilità, per garantire accessibilità, sicurezza e sostenibilità.

Come Consigliera delegata alla Viabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale, considero fondamentale accompagnare investimenti di questa portata con una visione integrata e attenta alle esigenze delle comunità locali.

La sfida è trasformare nuove opportunità di sviluppo e occupazione in un valore duraturo per il territorio, attraverso una mobilità efficiente e una rete infrastrutturale in grado di sostenere la crescita e migliorare la qualità della vita dei cittadini».

Gregory Paolucci, Sindaco di Sant’Oreste:

«Per Sant’Oreste l’apertura di Roma Outlet Village rappresenta una straordinaria opportunità di concreto sviluppo e visibilità.

La presenza di un nuovo attrattore così potente e capace di richiamare importanti flussi di visitatori genererà ricadute positive anche sul tessuto economico locale e offrirà un’ulteriore vetrina al patrimonio paesaggistico e culturale che la nostra comunità si impegna quotidianamente e orgogliosamente a custodire».

Luca Nasi, General Manager di Arcus Real Estate

Luca Nasi, General Manager di Arcus Real Estate:

«Con Roma Outlet Village abbiamo voluto dare nuova vita a un complesso commerciale attraverso un investimento che coniuga riqualificazione e sviluppo retail. Abbiamo creato una nuova destinazione retail premium per Roma e il Centro Italia, grazie a un’offerta commerciale di qualità, integrata con servizi, ristorazione e intrattenimento, ponendo grande attenzione all’esperienza del visitatore e al rapporto con il territorio.

Roma e il Lazio rappresentano un bacino straordinario, sia per la domanda locale sia per i flussi turistici e l’apertura al pubblico costituisce solo il primo passo di un percorso di crescita che proseguirà nei prossimi mesi con l’ingresso di nuovi brand e il progressivo completamento del progetto».