Tre donne aggredite nell’arco di tre giorni.

Una derubata, le altre due costrette alle cure del 118 per lo spavento subito una e le contusioni riportate l’altra.

L’ultimo episodio segnalato alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv, risale al pomeriggio di martedì 10 novembre a Tivoli Terme ed è stato denunciato al Commissariato di Tivoli dalla vittima, una 53enne badante italiana residente a Villalba di Guidonia.

Via Filippo Brunelleschi, a Bagni, teatro dell’ennesimo scippo

Secondo quanto riferito dalla donna a Tiburno.Tv, l’aggressione si è consumata verso le ore 16 in via Filippo Brunelleschi, la strada che costeggia la scuola Orazio e il Parco pubblico “Arcobaleno”.

“Avevo appena terminato il mio turno di lavoro – racconta la badante – stavo camminando sul marciapiede adiacente la scuola verso via Cesare Augusto per tornare a casa a Villalba.

Portavo la borsa sulla spalla destra, quando all’improvvisa mi sono sentita strattonare e sono caduta sull’asfalto”.

“Io non ho visto chi sia stato – prosegue la 53enne di Villalba di Guidonia – I testimoni mi hanno riferito di aver visto due ragazzi su un motorino, uno di corporatura robusta, vestito di verde e con un tatuaggio al collo”.

Stando sempre al racconto della badante, gli autori sono fuggiti a mani vuote in quanto non sono riusciti a strappare la borsa della donna.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118.

“I sanitari mi hanno medicata sul posto – spiega ancora la vittima – e ho rifiutato il trasporto in ospedale perché non potevo lasciare da solo il mio compagno disabile”.

Come già documentato dal quotidiano on line Tiburno.Tv, a distanza di tre giorni altre due donne sono finite nel mirino degli scippatori, entrambe aggredite da un bandito solitario nella mattinata di venerdì 13 novembre.

La mattina del 13 novembre in viale Tomei a Tivoli è stata aggredita un’ anziana

La prima è stata la signora Franca, pensionata di 88 anni, aggredita da un balordo armato di una pistola giocattolo in viale Tomei a Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Verso le ore 10 la pensionata tiburtina era appena uscita dalla sua abitazione nel quartiere Empolitano con la borsa a tracolla e all’interno pochi euro, un cellulare “datato”, documenti e chiavi di casa.

Raggiunto viale Tomei, Franca passeggiava sul marciapiede destro in direzione piazzale delle Nazioni Unite.

Ma all’altezza del civico 31, l’88enne era stata aggredita alle spalle e strattonata da uno sconosciuto con un pistola in pugno che l’ha scaraventata contro le barriere parapedonali.

Senza proferire parola, il balordo ha tentato invano di strapparle la borsa, ma ha smarrito maldestramente l’arma che successivamente si è rivelata un giocattolo.

A metterlo in fuga è stato l’intervento dei commercianti e dei passanti, in particolare di due operatori dell’Asa che hanno rincorso il rapinatore lungo viale Tomei fino a quando sono stati seminati in viale Picchioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una volante della Polizia di Stato.

I sanitari hanno prestato le prime cure a Franca, somministrandole del ghiaccio per le contusioni alla spalla e al gomito del braccio destro subite durante l’aggressione: la pensionata ha rinunciato al trasporto nel vicino ospedale “San Giovanni Evangelista” ed è sopraggiunto uno dei figli per riaccompagnarla a casa.

La seconda vittima è Maria, 73 anni, pensionata romena da tempo trapiantata a Villalba di Guidonia insieme alla famiglia, finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” dopo essere stata scippata da un balordo dileguatosi per i vicoli del quartiere (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A raccontare il fatto alla redazione di Tiburno.Tv è la figlia di Maria.

Uno scorcio di via Campania, a Villalba di Guidonia

Secondo quanto denunciato anche ai carabinieri della Tenenza di Guidonia, il fatto è avvenuto verso le ore 12 all’altezza del civico 4 di via Campania, una stradina che collega Corso Italia, la strada centrale di Villalba, e via Foggia, dove ha sede il cosiddetto “Parco del Bollente”.

“Avevo accompagnato mamma dal parrucchiere a Corso Italia – racconta la 40enne – All’uscita le ho scattato una foto, stava benissimo, e l’ho inviata a mio fratello e a mio nipote.

Poi siamo andate a fare la spesa al negozio di prodotti e specialità romene, quindi ci siamo avviate verso casa”.

Mamma e figlia abitano a un paio di isolati di distanza da Corso Italia, così svoltano per via Campania.

La figlia davanti, Maria dietro di lei procede a passo lento e claudicante per gli acciacchi dell’età.

L’anziana indossa un giaccone aperto ed è la preda ideale per un malintenzionato dal fisico molto magro, abiti neri, il volto travisato da occhiali scuri e cappellino da baseball.

Il balordo aggredisce la 73enne alle spalle, la strattona per strapparle la catenina d’oro dal collo, facendola rovinare sull’asfalto tra le urla della figlia della vittima.

A quel punto, lo scippatore fugge lungo via Toscana, strada parallela di via Campania rincorso per un centinaio di metri dalla figlia 40enne di Maria.

“Sembrava un cavallo – racconta la donna – e ho desistito per assistere mia madre contusa e tramortita sull’asfalto”.

L’anziana è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso di Tivoli

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’anziana al pronto soccorso di Tivoli, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 5 giorni per contusioni ed escoriazioni al fianco destro, gomito e ginocchio destri.

“Era alto circa un metro e 75 o un metro e 80, molto magro – lo descrive la figlia di Maria – Mia madre è convinta di poterlo riconoscere se lo incontra, non sappiamo di che nazionalità sia perché non ha parlato.

Sappiamo che poteva finire in una tragedia, cadendo mia madre ha rischiato di urtare il marciapiede con la testa”.