TIVOLI – “Musica per la Vita”: concerto in memoria delle vittime della strada

In occasione della Giornata Mondiale della Memoria delle Vittime della Strada, domenica 15 novembre, l’Associazione Famiglie di Angeli OdV, guidata dalla presidente dottoressa Enza Tripaldi, organizza a Tivoli il concerto commemorativo “Musica per la Vita ̴ Un concerto per ricordare, un impegno per il futuro”, con il patrocinio del Comune di Tivoli.

La serata si terrà alle ore 18,30 alle Scuderie Estensi di Piazza Garibaldi e vuole essere un momento di ricordo e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari, ma anche un’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale e sulla responsabilità di ciascuno nella prevenzione degli incidenti.

Il titolo dell’iniziativa racchiude il suo messaggio: attraverso la musica si celebra la vita, si custodisce la memoria di chi non c’è più e si rinnova l’impegno affinché altre famiglie non debbano conoscere lo stesso dolore.

Non una semplice esibizione musicale, dunque, ma una serata in cui ogni nota vuole farsi memoria, ogni melodia un abbraccio e ogni applauso un gesto di vicinanza a chi convive con l’assenza di una persona cara. La musica, con la sua capacità di unire e suscitare emozioni, diventa occasione per condividere il dolore, ma anche per ritrovare la forza di guardare al futuro.

Protagonista del concerto sarà la Pigneto Orkestra, diretta dal maestro Emilio Bussone, con un coinvolgente repertorio jazz e swing.

Le note diventeranno un linguaggio universale di condivisione, emozione e speranza.

L’Associazione invita tutta la cittadinanza a partecipare: ricordare le vittime significa anche impegnarsi concretamente per salvare vite. Perché ogni vita conta e ogni vita va protetta.

Associazione “Famiglie di Angeli” ODV www.famigliediangeli.org

enza.tripaldi@famigliediangeli.org tel: +39 3497498403

L’Associazione Famiglie di Angeli, attiva dal 2002, è formata da professionisti e volontari che operano nel sociale.

La sua missione è promuovere iniziative per migliorare la sicurezza stradale, con l’obiettivo di prevenire incidenti e preservare la vita. L’associazione si rivolge in particolare ai giovani, svolgendo nelle scuole interventi informativi e formativi su legalità, prevenzione e stili di vita responsabili, per sensibilizzare i futuri conducenti sull’importanza di una guida sicura.

L’associazione lavora per raggiungere gli obiettivi di sicurezza fissati dall’Unione Europea: azzerare le vittime della strada entro il 2050 e ridurre del 50% i feriti gravi.

I professionisti dell’associazione offrono inoltre supporto psicologico e umano a chi affronta il dolore per la perdita del proprio caro.

L’Associazione promuove studi e ricerche, cura la pubblicazione di testi su temi sociali e organizza convegni, corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori del settore. Si impegna anche nella creazione di eventi culturali e di aggregazione sociale, come concerti e incontri aperti alla comunità.