“Quest’uomo ritratto in foto è sospettato di essere il presunto autore del delitto avvenuto nella serata del 13 Novembre 2026 in Via di Tor Pignattara”.
Così oggi, venerdì 20 novembre, la Questura di Roma ha diffuso l’immagine del sospettato numero uno del delitto di Mohamed Madoub, il 44enne marocchino assassinato verso le ore 22,30 di venerdì scorso 13 novembre con alcuni colpi di forbici da cucina al petto.
Il ricercato sarebbe un connazionale Col quale la vittima avrebbe litigato per un presunto debito, forse legato a un telefono cellulare di dubbia provenienza.
Secondo la ricostruzione della Squadra Mobile, Mohamed Madoub aveva trascorso la serata a bere nei bar di Tor Pignattara assieme all’assassino, che aveva conosciuto da poco.
Il delitto sarebbe avvenuto avvenuto davanti alla compagna della vittima, una 31enne italiana, che ha collaborato con gli investigatori.
La divulgazione della foto del sospettato è stata disposta dalla Procura della Repubblica di Roma,
“Come disposto dalla Procura della Repubblica di Roma che sta coordinando l’attività di indagine della Squadra Mobile – si legge in una nota della Questura di Roma – si chiede di divulgare agli organi di stampa e sulle piattaforme social della Polizia di Stato la foto del presunto autore del delitto, in corso di identificazione.
Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio potrà contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile”.