Guidonia, ”no” all’esposizione scellerata di frutta e verdura

Per i trasgressori chiusura per cinque giorni dell’attività

Sanzioni salate e chiusura delle attività, a Guidonia Montecelio, per i fruttivendoli che esporranno sui marciapiedi. Il 25 giugno è entrata in vigore la nuova ordinanza che vieta l’esposizione di frutta e verdura all’esterno degli esercizi commerciali sui marciapiedi o sulla strada occupando suolo pubblico o privato ad uso pubblico. ”Come avevo annunciato”, ha scritto il consigliere comunale pentastellato Claudio Caruso, ”nei mesi scorsi abbiamo lavorato ad un dispositivo che vada ad interrompere questa quotidiana attività di menefreghismo da parte di qualche commerciante che occupano abusivamente marciapiedi e strisce pedonali”.

L’ordinanza prevede per il trasgressore la chiusura dell’attività con un minimo di 5 giorni lavorativi, con annessa richiesta di ripristino dei luoghi entro le 48 ore.

Qualora non venga ritirata dall’esterno la merce nelle 48 ore successive alla notifica del provvedimento verrà emanata, senza ulteriore preavviso, in danno dello stesso, apposita ordinanza, immediatamente esecutiva, di rimozione della merce esposta in difformità del presente provvedimento.

Gli alimenti e le installazioni saranno quindi smaltiti o devoluti ad enti ed associazioni di volontariato che ne facciano richiesta per finalità benefiche.

”E’ ora”, ha aggiunto Caruso, ”che i cittadini siano liberi di non dover fare lo slalom”.