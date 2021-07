G20: minum tax del 15% per le multinazionali

Le parole del segretario del Tesoro USA Yellen:

“C’è ancora molto lavoro da fare, ma sono davvero fiduciosa che con il crescente consenso siamo sulla strada di un regime fiscale che sarà equo per tutti i nostri cittadini”

La difficoltà è nello stabilire un’aliquota aziendale minima. Si prevede che le imprese con un fatturato superiore ai 750 milioni di dollari abbiano una tassazione degli utili pari ad almeno il 15%.

Per le aziende con un fatturato oltre i 20 miliardi di dollari e margini operativi più alti del 10% dei ricavi, la proposta è che gli utili corrispondenti al 20-30% dei profitti in eccesso rispetto a quel 10%, verranno sottoposti a tasse negli Stati dove generano ricavi le società.

USA ed Europa non sono sembrate favorevoli alla digital tax, in vigore in alcuni Paesi europei, Italia compresa.

Gli USA vorrebbero che con l’introduzione della tassa minima globale sulle multinazionali venga eliminata la web tax. Quest’ultima, si ricorda, grava soprattutto sui colossi americani come Facebook e Google.