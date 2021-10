Riscaldamento casalingo sempre più caro

A ottobre l’aumento per scaldare gli ambienti è aumentato del 29,8% ma è anche cresciuto del 14,4% il consumo del gas.

A poco serve lo stanziamento di appena tre miliardi per limitare il caro bolletta. Nel 2021 la spesa media per famiglia per il consumo annuo di gas è di 1.130 euro. A offrire un panorama preoccupante che vede solo aumenti nel consumo energetico è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera).

C’è da dire anche che l’abbattimento dell’Iva è stata mitigata l’impennata dei prezzi del metano.

Si pone quindi il problema del caro-bolletta ma anche del ‘ chiaro-bolletta ‘. Esistono infatti i costi fissi della fornitura che debbono essere ben chiariti. Quindi la costante deve essere rappresentata dagli oneri di sistema, la spesa per la distribuzione e il traporto del gas e per la gestione del contatore. Si sottrae dal costo complessivo e tutto il resto riguarda l’onere richiesto dall’impresa erogatrice per il costo effettivo del gas.