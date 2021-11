Lavori su Via di Monte Travicello, interessati i comuni di Capena e Castelnuovo di Porto

Il Comune di Castelnuovo di Porto ha comunicato che questa mattina è iniziata la fresatura dell’asfalto su tutta la via e pertanto vige il divieto di transito per tutto il corso della giornata. Erano diverse le segnalazioni di disagio da parte dei cittadini a causa delle numerose buche presenti sulla via che collega la Tiberina con Via Provinciale, molto spesso aiutando tutti coloro che si recano verso il centro di Capena ad evitare parte del traffico che quotidianamente rallenta la circolazione sulla Tiberina.

