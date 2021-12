Traffico in tilt a Monterotondo: mattinata nera per gli eretini

Mattinata nera per Monterotondo che si è svegliata, questa mattina, con enorme traffico. A tal proposito, tante le segnalazioni che sono arrivate questa mattina dai lettori in balia del traffico.

“Se vi chiedete perché non è il caso di uscire di casa oggi, una breve diapositiva di quello che vedo, a Monterotondo da 24 minuti. Ho percorso 700 metri. E sono ancora tappato nel traffico, forse per sempre” – dichiara un cittadino – N on so che è successo dichiara anche un altro abitante di Monterotondo – per andare verso la salaria stamattina alle 8.45 ho impiegato 30 minuti.

Però, in questa situazione di caos natalizio c’è anche qualcuno che consiglia di fare una bella passeggiata a piedi rinunciando così ad uscire con la propria auto. Così, dichiara un cittadino, si ridurrebbe di molto il traffico.