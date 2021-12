Covid, ancora contagi in salita

Centoquarantasei morti e 36.293 nuovi contagi da Coronavirus in un giorno: sono i dati cruciali dell’ultimo bollettino del ministero della salute. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 779.303 tamponi con un tasso positività al 4,7%. I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 92. I ricoverati, con 163 di ieri, salgono a 8.544 persone.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 5.472.469 persone mentre le vittime salgono a 136.077. I guariti sono 4.933.663, 17.595 in 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 402.729 persone positive al Coronavirus, 18.585 in più di ieri.

LA SITUAZIONE NEL LAZIO

Sono 2.497 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo l’ultimo bollettino ossia di ieri 22 dicembre 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.265 tamponi molecolari e 37.439 antigenici con un tasso di positività al 4,1%. I casi a Roma città sono a quota 1.214. I ricoverati sono 908 e 123 le terapie intensive occupate, 5 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 958 persone.