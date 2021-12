Natale, Bande in piazza a Guidonia

La magia di Natale a piazza Matteotti. Guidonia Montecelio lancia per il Natale tre appuntamenti con la musica. Per i “Concerti della stella cometa” suoneranno in piazza le varie bande dei quartieri. Oggi pomeriggio alle 16.30 toccherà al Complesso bandistico Giacomo Puccini di La Botte (in foto); domani allo stesso orario appuntamento con il Complesso bandistico Pietro Mascagni di Villanova. Il giorno di Santo Stefano il concerto invece si terrà la mattina alle 11 e sarà protagonista la Banda Cornicolana di Montecelio. Gli ultimi due appuntamenti il 6 e il 9 gennaio, sempre al mattino.

