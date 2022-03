Tivoli – Monte Catillo, a breve l’installazione di telecamere termiche

Dopo l’incendio che ha l’estate scorsa ha devastato Molte Catillo la Città metropolitana corre ai ripari. Sono state acquistate delle telecamere termiche che saranno presto installate. Il sistema rivelerà, anche a distanza, eventuali principi di incendio. Intanto la vegetazione si sta riprendendo dalla devastazione.

L’altra mattina una delegazione della Città metropolitana ha effettuato un sopralluogo nella Riserva naturale di Monte Catillo, “viaggi per preparare gli “Stati generali dell’ambiente” coinvolgendo le amministrazioni interessate, associazioni ambientaliste, operatori economici e turistici”, ha spiegato il consigliere delegato all’ambiente di CM, Rocco Ferraro, impegnato a visitare tutte le aree protette dell’hinterland.

“Siamo impegnati in queste settimane ad incontrate tutti gli attori che, assieme a noi, stanno lavorando per costruire una nuova politica ambientale che rigeneri e rilanci questi luoghi e incontaminati – ha aggiunto Ferraro – A Tivoli abbiamo incontrato l’assessore alla mobilità Gianni Innocenti e l’assessore all’ambiente Eleonora Cordoni, il personale che lavora quotidianamente per la Riserva e volontari. Assieme a me la consigliera delegata Manuela Chioccia con la quale mi sono confrontato in merito alle eventuali criticità riguardanti gli accessi stradali alle Riserve naturali per migliorarne la viabilità. Monte Catillo, che è la più estesa riserva naturale del nostro territorio e potrà essere luogo di turismo sostenibile nel circuito di tour operator che operano sul settore naturalistico“.