Alla Nuvola scorci e volti della Valle dell’Aniene

Scorci e volti della Valle dell’Aniene. Si chiuderà domani presso la Nuvola di Fuksas a Roma, la mostra fotografica PAESI, parte integrante di un progetto più articolato ideato dal Sistema Museale Territoriale Medaniene. Nella sezione Work la Valle dell’Aniene viene raccontata da 14 Donne Fotografe attraverso una suggestiva narrazione visiva.

Una mostra a cura di Lina Pallotta e Marco Delogu.

Grazie al bando della Regione Lazio, “La cultura fa sistema 2021”, l’associazione Donne Fotografe è stata chiamata dal Sistema Museale Territoriale Medaniene a realizzare una ricerca fotografica sul territorio e sulle comunità della Valle dell’Aniene.

I Musei del Medaniene custodiscono un patrimonio culturale eterogeneo di archeologia, antropologia, arte, storia e musica. Le quattordici fotografe, molto diverse tra loro per stile, tematiche e realtà lavorative, hanno liberamente interpretato il territorio, con l’intento di valorizzarne il patrimonio culturale e naturalistico. Il titolo, che intende mettere in luce il senso di comunità incontrato nel corso di questa loro esperienza, cita il libro “Un Paese” che il fotografo Paul Strand e lo scrittore Cesare Zavattini realizzarono nel 1955 per Einaudi, inaugurando una nuova modalità di indagine e di ricerca. In questa occasione viene presentata una selezione di 14 fotografie: una premessa che anticipa il corpo completo, che verrà esposto prossimamente in altre sedi e pubblicato in un catalogo.