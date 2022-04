Come tutelare le nostre api

“Tuteliamo le api, costruiamo il futuro. Idee e proposte per il settore” è il convegno che si svolgerà venerdì 8 aprile alle 16 al Forma Spazi in via Cavour 181 a Roma.

All’evento, organizzato dalla Vice-Presidente del Senato, Paola Taverna e dalla senatrice Giulia Lupo, parteciperanno Valerio Novelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio e primo firmatario della Proposta di legge regionale a tutela delle api e del settore apicolo, l’europarlamentare Daniela Rondinelli e la senatrice Patty L’Abbate.

Interverranno la dottoressa Miria Catta, dirigente ARSIAL del settore apistico, il dottor Giovanni Formato responsabile del laboratorio di Apicoltura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana e il professor Pierpaolo Danieli del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università della Tuscia.

È possibile partecipare al convegno registrandosi attraverso il seguente link: https://bit.ly/3LJdGdU