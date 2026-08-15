Il grande pubblico televisivo l’ha conosciuta per la prima volta come location de “La Pupa e il secchione show”, il reality condotto da Barbara D’Urso.

Era il 2022, ma la Tenuta Sant’Antonio è una splendida proprietà dell’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot con una tradizione centenaria risalente al 1700.

Ora è in vendita la storica dimora di via Elsa Morante a Tivoli Terme, al confine col Comune di Guidonia Montecelio, meglio nota come “Villa Cornetto”.

L’annuncio per la trattativa riservata è stato pubblicato sul sito di Italy Sotheby’s International Realty, brand che per più di due secoli ha caratterizzato l’omonima Casa d’aste Sotheby’s e che oggi offre i propri servizi con dipartimenti dedicati: residenziale, High Street Retail, Investments and Advisory Services e Retreats – Luxury Vacation Rentals (CLICCA E LEGGI L’ANNUNCIO).

Ventuno camere e 27 bagni, 2.930 metri quadrati interni e 2 mila metri quadrati esterni: sono i numeri dell’intera struttura che si estende su 7 ettari di terreno, comprende diversi edifici.

Secondo l’annuncio, la Villa principale, risalente al XVIII secolo, appartenne alla congregazione dei frati Antoniani da cui prende il suo attuale nome ed è il fulcro della tenuta.

Circondata da un giardino curato in ogni dettaglio, con alberi secolari, arricchito da due antiche fontane, la villa gode di un magnifica terrazza sulla quale si affaccia la grande sala di rappresentanza.

All’interno altri ampi saloni arricchiti di camini e rifiniture di pregio oltre a cinque suites.

Accanto alla villa, si trovano una scuderia di 600 metri quadrati, un antico fienile, una graziosa cappella gentilizia, altre ville e villini, fabbricati rurali, oltre ad un ampio parcheggio per oltre 400 auto ed un comodissimo eliporto.

Dotata di tre cucine completamente attrezzate per organizzare cene di gala e serate speciali, la tenuta si presta ad ogni tipo di esigenza: meeting, congressi, eventi.

Tutti gli ambienti sono interamente climatizzati e versatili.

La Tenuta Sant’Antonio, ubicata nei pressi delle sorgenti delle Acque Albule, è una location idonea ad ospitare grandi e piccoli eventi di vario tipo oltre ad essere di fatto una bellissima residenza privata.

Per questo il 6 maggio 2022 con la delibera numero 102 la giunta comunale di Tivoli all’epoca guidata dal sindaco Giuseppe Proietti autorizzò per tre anni rinnovabili la celebrazione delle nozze civili nei locali messi a disposizione del Comune in comodato gratuito da parte di Claudia Merloni, moglie dell’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot e consigliere delegato della “Sigea Srl” per la “Tenuta di Sant’Antonio” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).