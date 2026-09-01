TIVOLI – Semafori “intelligenti”, dietrofront del sindaco: “Creano caos, li ha voluti il mio predecessore”

In riferimento all’articolo TIVOLI – Accesi i semafori “intelligenti”: ingorghi e caos in Centro, e in riferimento all’articolo TIVOLI – Semafori “intelligenti”, il sindaco: “Necessari per la sicurezza dei cittadini”, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Ho deciso di mettere in modalità lampeggiante i semafori a Largo San Giovanni.

Con l’inizio delle scuole ed il ritorno dalle ferie, il flusso di traffico aumenterà.

Il mio compito è garantire ai cittadini una viabilità il più possibile fluida e sicura.

Ricordo a tutti che sia l’installazione dei semafori nel 2021, sia il progetto ed i lavori che hanno portato alla situazione attuale, sono stati programmati, approvati e finanziati dall’amministrazione precedente, quando io non ero sindaco.

Per dovere di continuità amministrativa, anche se ho avuto da subito grandi perplessità, ho voluto verificare, accendendo i semafori in estate, in modo da limitare al massimo i disagi.

Ma la sperimentazione iniziata il 17 luglio ha mostrato criticità che non posso accettare.

Lo studio sul quale è stata progettata l’attuale configurazione semaforica risale al 2020. Nel 2026, inevitabilmente, i flussi sono differenti.

Non voglio a Tivoli le problematiche che abbiamo riscontrato in questi giorni.

Ho atteso dati oggettivi per arrivare a questa decisione.

Nonostante il periodo estivo, l’intensità del traffico è rimasta elevata e maggiormente critica rispetto a quando i semafori non erano funzionanti.

Pertanto ho ritenuto doveroso cambiare.

A brevissimo richiederò un nuovo studio tecnico-viabilistico per il quadrante viario di Largo San Giovanni, finalizzato a trovare le migliori soluzioni per alleggerire il traffico e garantire la sicurezza dei pedoni.

Le problematiche relative al traffico persistono da tanti anni nella nostra città.

Lo sanno bene anche quei partiti politici che in questi mesi hanno criticato a priori senza mai proporre alcuna soluzione concreta e fattibile, ma solo per fini strumentali e propagandistici.

Esiste però un metodo che ho scelto di seguire: ascoltare i cittadini, osservare i dati, analizzare i fatti, quando necessario interrompere anche le sperimentazioni e proporre soluzioni.

Oggi la priorità è garantire facilità di spostamenti a tutti i cittadini e a chi quotidianamente attraversa la nostra città.

È questo l’obiettivo sul quale continuerò a lavorare”.