MONTEROTONDO – 10eLotto, centrata una vincita da 100 mila euro

La Dea Bendata fa tappa a Monterotondo.

L’ingresso di “Tabacchi e Vinci”, l’attività commerciale sita in Piazza dei Caduti sul Lavoro, a Monterotondo Scalo

Come riporta Agipronews, infatti, sabato mattina 8 agosto è stato centrato un 8 Doppio Oro da ben 100 mila euro al 10eLotto presso la ricevitoria “Tabacchi e Vinci”, l’attività commerciale sita in Piazza dei Caduti sul Lavoro 19 di Elisa Esposito, a Monterotondo Scalo.

La schedina vincente da 100 mila euro

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fortunato protagonista è un 60enne straniero che verso le ore 10,20 ha puntato 3 euro sulla combinazione di 8 numeri risultata vincente al termine dell’estrazione ogni 5 minuti: 8, 9, 21, 24, 27, 28, 32 e 59.

A destra, la titolare della tabaccheria Elisa Esposito e a sinistra la sua collaboratrice Daniela

“E’ la prima vincita così alta mai registrata – commenta entusiasta Elisa Esposito, 38enne eretina doc, da 5 anni titolare di “Tabacchi e Vinci” – Il vincitore ci ha ringraziati offrendo la colazione a tutti i presenti”.