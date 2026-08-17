SAN CESAREO – Arrestato italiano per commercio illecito di sostanze dopanti

Secondo il comunicato stampa diffuso questa mattina 17 agosto dall’Arma dei Carabinieri, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo italiano di 51 anni, gravemente indiziato del reato di commercio illecito di sostanze dopanti. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, durante un controllo alla circolazione stradale in via Lenin. I Carabinieri hanno fermato l’uomo mentre era alla guida di un’autovettura e, nel corso degli accertamenti, avrebbero trovato 100 pasticche di Stanozolol, farmaco anabolizzante, oltre a 795 euro in contanti.

I controlli sono poi proseguiti nell’abitazione del 51enne, a San Cesareo. Durante la perquisizione i militari avrebbero rinvenuto altre 200 pasticche di Lanavr Oxandrolone, una fiala di testosterone e diversi appunti manoscritti che, secondo quanto riferito dagli investigatori, sarebbero riconducibili alla gestione e al rendiconto di un’attività legata alla commercializzazione di sostanze dopanti e anabolizzanti.

Al termine delle operazioni, il materiale e il denaro sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La vicenda si trova nella fase delle indagini preliminari.

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