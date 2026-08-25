ROMA EST – Controlli antidroga, 5 arresti e 8 denunce

I Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, con il supporto del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio nei quartieri Talenti, San Basilio e aree limitrofe, rivolti alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e dei reati in materia di stupefacenti.

Le attività, eseguite seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno portato al controllo complessivo di oltre 250 persone e 90 veicoli, all’arresto di 5 persone, alla denuncia a piede libero di altri 8 soggetti e alla segnalazione di 16 persone alla Prefettura di Roma per uso personale di droga.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 25 agosto, dal Comando provinciale dell’Arma, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno arrestato in flagranza un 44enne romano, sorpreso mentre tentava di asportare il fanale posteriore di un’autovettura in sosta.

Gli stessi Carabinieri hanno anche arrestato un 36enne romano sorpreso con 9 involucri di cocaina, 4 involucri di hashish e contanti.

I Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso hanno invece arrestato un 39enne romeno, fermato a bordo di un veicolo e trovato in possesso di 6 involucri di droga, tra cocaina, crack e hashish, e 1.340 euro in contanti.

I Carabinieri della Stazione di Roma Talenti hanno arrestato un 26enne romeno bloccato in auto con 56 involucri di cocaina (per un totale di 40 g) e 450 euro in contanti e un 32enne romano ritenuto responsabile di un furto aggravato ai danni di un supermercato in via Ugo Ojetti.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro hanno denunciato a piede libero 8 persone: un 45enne romano, già sottoposto agli arresti domiciliari, che, nel corso di un controllo nella propria abitazione, è stato sorpreso con 3 piante di marijuana; un 36enne egiziano trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato; un 21enne romano sorpreso all’esterno del proprio domicilio in violazione della misura della Sorveglianza Speciale; un 21enne autore di un furto aggravato presso un supermercato in via Ugo Ojetti; un 46enne romano sorpreso a cedere una dose di cocaina a un acquirente; un 27enne gambiano fermato e trovato con dosi di hashish e marijuana.

Complessivamente, i Carabinieri hanno sequestrato 60 grammi tra cocaina e crack, 110 g di hashish, 7 grammi e 3 piante di marijuana, e oltre 2.000 euro in contanti ritenuti provento delle attività illecite.