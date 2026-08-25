GUIDONIA – Altri tre casi di West Nile Virus: ora i contagiati sono sei

Altri tre casi di infezione da West Nile Virus a Guidonia Montecelio.

Ieri, lunedì 24 agosto, la ASL Roma 5 ha segnalato all’amministrazione comunale di aver accertato il contagio a carico di altri tre cittadini dopo i tre risultati positivi nelle settimane scorse.

A risultare positivi sono un residente in via Rosata a Colle Fiorito, uno in via della Piscina a Montecelio e un terzo in via Saturno nel Centro residenziale Parco Azzurro di via Nomentana a Colleverde di Guidonia.

I tre casi vanno a sommarsi agli altri tre già presenti sul territorio: il primo riscontrato l’11 agosto, su un italiano ottantenne, residente in via Gabrio Casati a Villanova, tutt’ora ricoverato in osservazione presso l’Ospedale Sandro Pertini di Roma ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

Il secondo caso, accertato il 13 agosto, è su una donna italiana di 53 anni residente in via Appiano a Marco Simone Vecchio: dimessa dall’ospedale, non sarebbe in pericolo di vita ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO )

via dell’Unione, a Guidonia centro, accertato il 19 agosto scorso ( Il terzo caso riguarda un cittadino residente in, accertato il 19 agosto scorso ( CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO ).

In una nota, l’Amministrazione comunale informa che, in attuazione delle procedure previste dal Piano Nazionale Arbovirosi e dalle direttive regionali, è già in corso un intervento straordinario di disinfestazione nell’area circostante l’abitazione della persona interessata.

La stessa Amministrazione comunale comunica inoltre che prosegue il secondo ciclo di disinfestazione ordinaria dell’intero territorio comunale, secondo il calendario predisposto dall’Assessorato all’Ambiente.

I prossimi interventi programmati saranno effettuati nelle seguenti date:

25 agosto: Parco Azzurro – Vena d’Oro

26 agosto: Castell’Arcione – Colle Fiorito – Bivio di Guidonia – Albuccione

27 agosto: Villalba – La Botte.