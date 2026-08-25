TIVOLI – Sterpaglie a ridosso di case e scuola: sos dei residenti a Comune, Asl e Carabinieri

Rischio incendi imminente per le case, pericolo amianto per l’intera zona, emergenza igienico-sanitaria.

Ma nonostante un esposto sottoscritto da oltre cento cittadini, un mese e mezzo di silenzio dalle istituzioni.

È la segnalazione alla redazione del quotidiano on line Tiburno.Tv da parte dei residenti di Via delle Gardenie e zone limitrofe, nella lottizzazione denominata “Il Giglio”, a Campolimpido, quartiere alla periferia di Tivoli.

Lo scorso 10 luglio i cittadini hanno depositato un formale esposto collettivo presso il Comune di Tivoli (Prot. n. 57004) destinato al Sindaco Marco Innocenzi, alla Polizia Locale, alla ASL e ai Carabinieri, evidenziando il totale stato di abbandono di un terreno privato, situato a ridosso delle abitazioni del quartiere e in immediata aderenza al nuovo asilo comunale in fase di completamento.

Il documento, sostenuto dalle firme di oltre 100 cittadini e famiglie raccolte nei fogli allegati all’esposto, evidenzia come l’emergenza colpisca in primis e direttamente la comunità dei residenti che vive quotidianamente nelle abitazioni adiacenti al fondo, oltre a rappresentare una grave minaccia per la futura struttura scolastica.

“Il terreno è invaso da un groviglio di erba alta e sterpaglie completamente secche – scrivono gli abitanti – In caso di innesco, le fiamme minaccerebbero direttamente le recinzioni e le case private adiacenti, in palese violazione delle ordinanze sulla prevenzione degli incendi.

All’interno del fondo si trova un casolare diroccato con copertura in lastre di fibrocemento (Eternit) fortemente degradate ed erose dagli agenti atmosferici.

Le polveri e la potenziale dispersione di fibre di amianto nell’aria saturano l’ambiente circostante, con grave rischio per la salute dei residenti delle abitazioni confinanti e dei futuri alunni dell’asilo.

La vegetazione incolta e l’accumulo di degrado favoriscono la proliferazione di topi, rettili e insetti infestanti che invadono regolarmente i giardini e i balconi dei cittadini”.

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Nonostante siano trascorsi oltre 40 giorni dal deposito dei tre fogli dell’esposto al protocollo ufficiale, i cittadini lamentano che dal Comune non è arrivata alcuna risposta né è stato avviato alcun intervento di sfalcio o bonifica.

«Non parliamo solo di un asilo in fase di ultimazione, ma della sicurezza immediata delle abitazioni adiacenti al casolare e alle sterpaglie – dichiarano i promotori della segnalazione – Non rispondendo a questo esposto, il Comune sta dimostrando nei fatti di ignorare le esigenze e la tutela dell’intera comunità de Il Giglio. Siamo oltre cento famiglie che hanno seguito scrupolosamente i canali istituzionali: chiediamo al Sindaco un’ordinanza contingibile e urgente nei confronti della proprietà o la pulizia in danno da parte del Comune.

La salute e l’incolumità pubblica non possono essere dimenticate».