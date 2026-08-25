SACROFANO – Mozart protagonista con “Don Giovanni – Lirica in Piazza”

Domenica 30 agosto 2026, alle ore 21.00, la suggestiva cornice di Piazza San Biagio si trasformerà in un teatro sotto le stelle per accogliere Don Giovanni – Lirica in Piazza, una selezione dal celebre capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’evento, a ingresso libero, è promosso dal Comune di Sacrofano con il contributo dell’Ente Regionale Parco di Veio e della Regione Lazio – nell’ambito della rassegna “Eventi Estivi nel Parco di Veio 2026”.

L’organizzazione è a cura di ViViAmol’Arte APS.

Lo spettacolo sarà proposto in forma semiscenica: una scelta artistica che pone al centro la forza della musica, del canto e dell’azione teatrale, valorizzando al tempo stesso l’atmosfera unica della piazza, che diventerà parte integrante della rappresentazione.

Sul palcoscenico salirà un cast di artisti di fama nazionale e internazionale, affiancato dalla Colosseum Chamber Orchestra e da un ensemble corale composto da elementi di VeioInCanto, Coro Mascagni e Opera Project, con la partecipazione di coristi del territorio. Un progetto che unisce l’eccellenza professionale al coinvolgimento della comunità locale.

La regia è firmata dai Fratelli Picone, mentre la direzione musicale è affidata al Maestro Carlo Alberto Gioja. Al cembalo, Alessia Capoccia.

Il cast

Marco Severin – Don Giovanni

Aurelio Palmieri – Leporello

Mariko Iizuka – Donna Anna

Fabrizio Giovinazzi – Don Ottavio

Myoko Hirakawa – Donna Elvira

Laura Orlandi – Zerlina

Alan Magnatta Freiles – Masetto / Commendatore

Don Giovanni è uno dei vertici assoluti del teatro musicale: un’opera in cui comicità e tragedia, seduzione e morale si intrecciano in una straordinaria riflessione sulla libertà, sul desiderio e sulle conseguenze delle proprie azioni.

L’appuntamento offrirà al pubblico l’opportunità di vivere la grande lirica in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, confermando l’impegno del Comune di Sacrofano nella promozione della cultura e nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico attraverso eventi di qualità aperti alla comunità.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni e prenotazioni

segreteriasindaco@comunedisacrofano.it