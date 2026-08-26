MONTEROTONDO – Flusso idrico sospeso dalle ore 8 alle 20

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Autobotti a disposizione per tutta la durata dei lavori

Il Comune di Monterotondo informa che per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio mercoledì 2 settembre sarà necessaria la sospensione del flusso idrico dalle ore 8 alle ore 20.

 

La mappa indicativa, fornita da ACEA, delle zone e vie interessate allo sospensione del flusso idrico

 

Le lavorazioni potrebbero concludersi anticipatamente rispetto all’orario previsto, sarà data tempestiva comunicazione di avvenuta riattivazione del servizio tramite i canali social ufficiali del Comune di Monterotondo.

Durante l’intervento potranno verificarsi mancanze di acqua e/o abbassamenti di pressione nell’intero centro abitato, ad eccezione delle zone alimentate dal piezometro del serbatoio Cappuccini e di Monterotondo Scalo.

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Autobotti a disposizione per tutta la durata dei lavori:

• Viale Bruno Buozzi, davanti all’ospedale

• Via Kennedy, fronte Parco OMNI

• Piazza Attilio Pelosi, fronte Carabinieri

• Via Vincenzo Federici angolo Via G. Serrecchia

• Via Monti Sabini angolo Via Monti Lucretili

• Piazza Santa Maria delle Grazie, fronte chiesa

• Via dello Stadio, fronte stadio

Per effettive e improrogabili necessità, è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞  𝟖𝟎𝟎.𝟏𝟑𝟎.𝟑𝟑𝟓.

 𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: 800.130.335 e 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 http://www.gruppo.acea.it/ 

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