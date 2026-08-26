MONTEROTONDO – Flusso idrico sospeso dalle ore 8 alle 20

Il Comune di Monterotondo informa che per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare l’efficienza del servizio mercoledì 2 settembre sarà necessaria la sospensione del flusso idrico dalle ore 8 alle ore 20.
La mappa indicativa, fornita da ACEA, delle zone e vie interessate allo sospensione del flusso idrico
Le lavorazioni potrebbero concludersi anticipatamente rispetto all’orario previsto, sarà data tempestiva comunicazione di avvenuta riattivazione del servizio tramite i canali social ufficiali del Comune di Monterotondo.
Durante l’intervento potranno verificarsi mancanze di acqua e/o abbassamenti di pressione nell’intero centro abitato, ad eccezione delle zone alimentate dal piezometro del serbatoio Cappuccini e di Monterotondo Scalo.
Autobotti a disposizione per tutta la durata dei lavori:
• Viale Bruno Buozzi, davanti all’ospedale
• Via Kennedy, fronte Parco OMNI
• Piazza Attilio Pelosi, fronte Carabinieri
• Via Vincenzo Federici angolo Via G. Serrecchia
• Via Monti Sabini angolo Via Monti Lucretili
• Piazza Santa Maria delle Grazie, fronte chiesa
• Via dello Stadio, fronte stadio
Per effettive e improrogabili necessità, è possibile richiedere un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 𝟖𝟎𝟎.𝟏𝟑𝟎.𝟑𝟑𝟓.
𝐏𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: 800.130.335 e 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐭 http://www.gruppo.acea.it/