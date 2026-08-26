MONTEROTONDO – Il Comune cerca sponsor per manutenzione, cura e restauro del patrimonio 

Il Comune di Monterotondo intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, associazioni o soggetti privati per la sponsorizzazione di interventi rivolti alla manutenzione, cura e restauro del patrimonio comunale.
Lo stabilisce la delibera numero 279 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata venerdì 13 agosto dalla giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone.
Con l’atto viene approvato l’Avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – finalizzato alla ricerca di soggetti interessati a proporre una sponsorizzazione per un importo complessivo non superiore a 40 mila euro, in via prioritaria per le seguenti attività:
– campagna di sensibilizzazione e interventi volti alla pulizia dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale quantificata in circa 270 euro a tonnellata;
– attività di cura dell’area verde limitrofa alla pista ciclabile di Via San Martino, per un valore economico stimato in 4.000 mila euro a intervento (con previsione annua per almeno 3 interventi) consistente nel decespugliamento della vegetazione arbustivo-erbacea infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici e senza asportazione degli apparati radicali, comprensivo dell’asportazione e del trasporto del materiale di risulta;
– compartecipazione alle spese di pulizia/restauro della fontana del Cigno per un valore intervento complessivo tra i 20 e i 40 mila euro.
– Manutenzione facciata palazzetto dello Sport Via Monviso per un valore intervento complessivo compreso tra 30.000-40.000 euro.
A fronte dell’esecuzione degli interventi, l’Amministrazione autorizzerà lo sponsorizzatore all’installazione di cartelloni, targhe o insegne identificativi del proprio logo e denominazione sociale nelle aree di intervento.
La partecipazione all’avviso non costituisce procedura di gara, affidamento di un servizio pubblico o appalto, bensì una procedura comparativa preordinata all’individuazione di sponsor passivi ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 36/2023. Non riconosce prelazione alcuna.
Tutte le informazioni possono essere richieste al Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente telefonando ai numeri 06/90964284 o 06/90964289, oppure inviando una e-mail all’indirizzo: pianificazioneurbanistica@comune.monterotondo.rm.it entro il 5° giorno successivo alla pubblicazione.