CICILIANO – Festa della Pecora, tre giorni di musica e sapori

Ciciliano, piccolo borgo a pochi chilometri da Tivoli, si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della convivialità e delle tradizioni popolari: venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto 2026 si celebra l’undicesima edizione della Festa della Pecora, un evento che negli anni è diventato un appuntamento amatissimo da residenti e visitatori organizzato dal Comitato Feste Ciciliano in collaborazione con l’Azienda Agricola De Luca.

L’evento si svolgerà nei giorni 28 (cena ore 19:00) 29 e 30 agosto (pranzo 12:00 e cena 19:00) nel cuore del centro storico di Ciciliano, in Corso Umberto I. Venerdì serata Damiano e Donatella (balli di gruppo e di coppia)

(balli di gruppo e di coppia) Sabato sera 46° edizione del Festival delle città e dei borghi medievali – Valle dell’Aniene 2026 e a seguire SalvoSax (musica live e karaoke)

– Valle dell’Aniene 2026 e a seguire (musica live e karaoke) Domenica sera musiche anni 80/90. LEGGI ANCHE SACROFANO – Mozart protagonista con "Don Giovanni – Lirica in Piazza" Sarà possibile degustare piatti della cucina locale e prodotti tipici a base di pecora: gnocchi al sugo di pecora, arrosticini, pecora alla “callara”. Nel menu sono presenti anche gnocchi al sugo semplice, panini con salsicce e arrosticini. L’appuntamento è ormai diventato un punto fermo all’interno tra gli eventi organizzati durante l’estate a Ciciliano. Quest’anno la manifestazione chiude la lunga serie di iniziative estive che si sono svolte da metà luglio.