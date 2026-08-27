CICILIANO – Festa della Pecora, tre giorni di musica e sapori

Eventi, Tiburno Quotidiano /

Da venerdì a domenica nel caratteristico centro storico 

Ciciliano, piccolo borgo a pochi chilometri da Tivoli, si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della convivialità e delle tradizioni popolari: venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 agosto 2026 si celebra l’undicesima edizione della Festa della Pecora, un evento che negli anni è diventato un appuntamento amatissimo da residenti e visitatori organizzato dal Comitato Feste Ciciliano in collaborazione con l’Azienda Agricola De Luca.

 

 

L’evento si svolgerà nei giorni 28 (cena ore 19:00) 29 e 30 agosto (pranzo 12:00 e cena 19:00) nel cuore del centro storico di Ciciliano, in Corso Umberto I.

  • Venerdì serata Damiano e Donatella (balli di gruppo e di coppia)
  • Sabato sera 46° edizione del Festival delle città e dei borghi medievali – Valle dell’Aniene 2026 e a seguire SalvoSax (musica live e karaoke)
  • Domenica sera musiche anni 80/90.
LEGGI ANCHE  SACROFANO – Mozart protagonista con "Don Giovanni – Lirica in Piazza"

Sarà possibile degustare piatti della cucina locale e prodotti tipici a base di pecora: gnocchi al sugo di pecora, arrosticini, pecora alla “callara”.

Nel menu sono presenti anche gnocchi al sugo semplice, panini con salsicce e arrosticini.

L’appuntamento è ormai diventato un punto fermo all’interno tra gli eventi organizzati durante l’estate a Ciciliano.

Quest’anno la manifestazione chiude la lunga serie di iniziative estive che si sono svolte da metà luglio.

Condividi l'articolo:

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

 