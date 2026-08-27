AFFILE – Accoltella il fidanzato della figlia: arrestato colombiano

La sera di domenica 23 agosto, i Carabinieri della Stazione di Subiaco hanno arrestato un 39enne colombiano, residente ad Affile, per il reato di lesioni personali aggravate.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma, l’uomo sarebbe intervenuto a difesa della figlia 20enne che stava litigando con il fidanzato, un 26enne connazionale, e avrebbe iniziato a discutere animatamente col giovane fino ad aggredirlo e a colpirlo al braccio con un coltello.

Immediata la chiamata al 112 e l’intervento dei Carabinieri che hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma utilizzata, un coltello da cucina lungo 30 cm, e del personale sanitario del 118 che ha trasportato il 26enne dapprima presso il pronto soccorso dell’ospedale di Subiaco e subito dopo, per la natura delle lesioni riportate, presso il policlinico Umberto I di Roma, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

L’arrestato è stato condotto presso il carcere “Regina Coeli” di Roma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di udienza, l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.