MARCELLINA – Ghiro salvato da Guardie Zoofile e Guardiaparco dei Monti Lucretili

Ieri pomeriggio, mercoledì 26 agosto, a Marcellina un ghiro è stato salvato grazie alla collaborazione tra le Guardie Zoofile di FareAmbiente Valle Aniene e l’Ente Parco dei Monti Lucretili.
Secondo una nota della sezione tiburtina, verso le 16,30 le Guardie Zoofile sono state contattate da una cittadina di Marcellina per un piccolo ghiro ritrovato per strada in forte difficoltà.
Nel giro di trenta minuti è stata interpellata Giuseppina Lodovisi del Parco dei Monti Lucretili per coordinare il recupero e il successivo trasferimento al CRAS più vicino, il Parco dell’Abatino.
Il piccolo presentava una infezione a una zampetta con la formazione delle larve.
Dopo averlo delicatamente ripulito e medicato, il ghiro è stato messo al sicuro per il trasporto.
“In situazioni del genere – si legge nella nella nota delle Guardie Zoofile di FareAmbiente Valle Aniene – la tempestività del cittadino nel contattare gli organi preposti è fondamentale: per uno “scricciolo” così piccolo, poche ore possono fare la differenza tra la vita e la morte”.