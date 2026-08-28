GUIDONIA – Costituito il Comitato contro la chiusura della vecchia stazione

Nella giornata di mercoledì 26 agosto si è ufficialmente costituito il “Comitato dei cittadini e dei pendolari di Guidonia Montecelio per la stazione e per la tratta Guidonia Roma e Guidonia Tivoli” (

La vecchia stazione ferroviaria di Guidonia prima della sua chiusura

Il Comitato, ideato martedì 28 Luglio, nel corso di una assemblea pubblica nella sede dell’Associazione La Sesta Stella, ha lo scopo dichiarato di agire per le vie legali contro la decisione di chiudere la stazione ferroviaria di Guidonia centro e la gestione della nuova stazione a Colle Fiorito, lontana da tutto, con parcheggi a pagamento e con gravi problemi di viabilità.

Il presidente del Comitato Giuseppe Siragusa, nel 2022 candidato del Movimento 5 Stelle Il presidente del Comitato Giuseppe Siragusa, nel 2022 candidato del Movimento 5 Stelle

“Come avevamo promesso la nostra azione non si fermerà certo a slogan e operazioni di facciata – spiega in un comunicato stampa il presidente del Comitato Giuseppe Siragusa, nel 2022 candidato consigliere comunale del Movimento 5 Stelle – abbiamo già individuato il legale che per conto del comitato difenderà i diritti dei cittadini che stanno vivendo sulla loro pelle il peggioramento della situazione trasporti e a breve depositeremo gli atti”.

Nel comunicato i promotori evidenziano che “nessuna novità da Comune, Regione e RFI, mentre si moltiplicano sui social i post dei cittadini indignati che denunciano la pessima situazione che devono subire ogni giorno”.

Per aderire al comitato, basta mandare una mail con il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di telefono all’indirizzo riattiviamolastazione@gmail.com