MONTEROTONDO – Ciak si gira, il sindaco sul set con Rocco Papaleo

“Un piacere incontrare gli interpreti e la troupe e condividere da vicino l’esperienza di una produzione che, dallo scorso luglio, sta animando il nostro territorio.
Un’altra bella opportunità per raccontare e valorizzare il nostro territorio attraverso il cinema e la televisione”.
Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone e l’attore Rocco Papaleo
E’ il commento del sindaco di Monterotondo Riccardo Varone che ieri, mercoledì 26 agosto, ha effettuato un sopralluogo sul set di “Il medico di tutti”, la nuova serie televisiva in 8 episodi scritta da Pietro Calderoni, diretta da Giacomo Martelli e prodotta da Clemart, con protagonista Rocco Papaleo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone e l’attore Dino Abbrescia
In un post sulla sua pagina Facebook istituzionale il primo cittadino racconta di aver incontrato e dialogato con Rocco Papaleo e con Bernardo “Dino” Abbrescia, uno degli attori del cast composto anche da Tosca D’Aquino, Clotilde Sabatino e Bianca Nappi.
Come disposto dall’ordinanza numero 162 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata venerdì 21 agosto dal Comandante della Polizia Locale Michele Lamanna, la troupe girerà dal 24 agosto al 4 settembre tra Via V. Federici, Via A. Gramsci, Largo Vassallo, Piazza G. Carducci, Piazza A. Manzoni, Piazza Comitato Liberazione Nazionale e nelle seguenti strade è stato istituito il divieto di sosta zona rimozione (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).
Vale la pena ricordare che la troupe aveva girato da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio a Monterotondo, prima di trasferirsi a Roma e Maratea.