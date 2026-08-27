TIVOLI – Corso di Laurea in Turismo sostenibile: aperte le iscrizioni

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

La Facoltà dell’Università Tor Vergata apre presso il Museo della Città

Il Comune di Tivoli informa che sono aperte le iscrizioni al Corso di Laurea Triennale in “Turismo Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale” dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che si svolgerà presso il Museo della Città a Tivoli.
Il curriculum prepara professionisti capaci di progettare, organizzare e promuovere un turismo sostenibile e accessibile a tutti.
Particolare attenzione è dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale, anche attraverso l’uso delle tecnologie digitali.
Il percorso unisce competenze economiche, umanistiche e tecnologiche, fornendo gli strumenti per rendere il turismo accessibile dal punto di vista fisico, culturale e comunicativo.
Per iscriversi è necessario seguire la procedura online dell’Università di Roma Tor Vergata attraverso il portale dedicato alle immatricolazioni e presentare la domanda entro le scadenze previste dal bando.
Tutte le informazioni, i requisiti e le modalità di iscrizione sono disponibili ai seguenti link:
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