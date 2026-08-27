In particolare, a Piazza dei Borgia si terranno alle 10:30 e poi alle 18:00 incontri formativi e dibattiti sull’Olivo, l’Olio e il territorio: sarà un’occasione di confronto per far scoprire la ricchezza del territorio, un incontro dedicato alla valorizzazione della olivicoltura, tra tradizione, innovazione e tutela del paesaggio, con interventi a cura di esperti del settore, rappresentanti istituzionali, imprenditori e con la partecipazione di rappresentanti della Coldiretti, Confagricoltura, Confimprese Italia e Lazio Innova.