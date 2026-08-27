Il prossimo martedì 8 settembre dalle 8:00 alle 23:00 nel centro storico di Rignano Flaminio torna la 16esima Fiera delle produzioni agricole e dell’artigianato, evento organizzato dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale.
In particolare, a Piazza dei Borgia si terranno alle 10:30 e poi alle 18:00 incontri formativi e dibattiti sull’Olivo, l’Olio e il territorio: sarà un’occasione di confronto per far scoprire la ricchezza del territorio, un incontro dedicato alla valorizzazione della olivicoltura, tra tradizione, innovazione e tutela del paesaggio, con interventi a cura di esperti del settore, rappresentanti istituzionali, imprenditori e con la partecipazione di rappresentanti della Coldiretti, Confagricoltura, Confimprese Italia e Lazio Innova.
A Piazza Matteotti dalle 10:30 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 17:30 si terranno delle dimostrazioni cinofile.
In tutto il centro storico si terrà la seconda edizione di Motori in fiera, il raduno di auto e moto d’epoca
A Piazza Matteotti alle 21:00 si terrà il concerto di Holy Kimberlite.