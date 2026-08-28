GUIDONIA – Il Comune aderisce al progetto Lav per salvare i cani delle cave

La Giunta comunale ha approvato la bozza di convenzione tra l’associazione LAV- Lega Anti Vivisezione e il Comune di Guidonia Montecelio per l’avvio di un programma strutturato di contrasto al randagismo nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 28 agosto, da Palazzo Matteotti, l’atto, predisposto dall’AREA VI – Tutela degli Animali prevede operazioni finalizzate all’identificazione e sterilizzazione dei cani vaganti per il successivo rilascio controllato degli stessi e l’avvio di un programma di accudimento, in sinergia con la ASL veterinaria e le associazioni operanti sul territorio del comune di Guidonia Montecelio e Tivoli.

Il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo annuncia un progetto per i cani delle cave Stando sempre al comunicato del sindaco Mauro Lombardo, il progetto, nasce dalla volontà di ridurre il fenomeno del randagismo incontrollato, soprattutto nell’area interessata dalle attività estrattive, attraverso l’azzeramento delle nuove nascite e la cura degli esemplari presenti.

“Grazie alla disponibilità della LAV – si legge nel comunicato stampa – e a seguito di diversi incontri con il Comune di Tivoli, il Servizio Veterinario della ASL RM5 e la Direzione Regionale competente, sono state individuate le azioni da compiere per ridurre progressivamente la loro presenza nelle zone di confine tra i due comuni, con particolare attenzione al benessere degli animali attualmente presenti.

Le attività preliminari saranno svolte da LAV a titolo completamente gratuito, con copertura delle spese a carico dell’associazione. Il protocollo operativo prevede il censimento dei cani vaganti, la loro identificazione tramite microchip, la valutazione sanitaria e comportamentale, la sterilizzazione e, solo nei casi ritenuti idonei dalla ASL, la reimmissione controllata sul territorio. I cani inseriti nel programma saranno monitorati, accuditi e dotati di sistemi identificativi ben visibili”.

“Il Comune – conclude il comunicato del sindaco Lombardo – coordinerà le attività tra le associazioni coinvolte e i volontari operanti sul territorio. La sottoscrizione della convenzione, che avrà una durata di due anni e includerà un sistema di monitoraggio periodico dei risultati, rappresenta un passo significativo per la comunità verso una maggiore sensibilità culturale e una più profonda consapevolezza delle tematiche legate alla tutela e al benessere degli animali.