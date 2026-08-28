MENTANA – Tre serate con la “Festa della Birra” a Castelchiodato

Tre serate, 9 birre da 5 Paesi, tanto buon cibo e musica per stare insieme e vivere l’estate in compagnia!
La Festa della Birra sta tornando a Castelchiodato.
Da stasera, venerdì 28 agosto, a domenica 30 agosto, nella frazione di Mentana va in scena la decima edizione dell’evento organizzato dalla Pro Loco Castelchiodato in collaborazione con “P. C. C. D. Castelchiodato Odv” e il patrocinio del Comune di Mentana e dell’Università Agraria di Castelchiodato.
Tre serate di gusto con lo stand gastronomico aperto a partire dalle ore 18, musica e divertimento nel cuore di Castelchiodato di Mentana.
Stasera alle ore 21 Rock dal vivo per scatenarsi con “liberi Liberi”, cover band di Vasco Rossi.
Domani sera sabato 29 agosto, sempre alle 21 il concerto degli “a-Live La storia del Rock”, nota rock Band di Guidonia.
Domenica sera 30 agosto alle ore 21 Karaoke per cantare insieme e balli di gruppo con Bartolo Micheli.
Protagonista Birra fresca di Italia, Belgio, Spagna, Austria e Germania, oltre a tante specialità da gustare
Tre giorni da vivere in compagnia di amici e famiglia, tra buona musica, sorrisi e l’atmosfera unica della festa.
La Festa della Birra di Castelchiodato aderisce alla campagna “Bevi consapevolmente – O bevi o guidi”.