GUIDONIA – Panificio in fiamme nella notte

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento dei vigili del fuoco

In fiamme un’attività commerciale a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 22 di ieri sera, giovedì 27 agosto, un incendio è divampato all’interno del Panificio Valentini al civico 23 di via Alessandro Manzoni, nel quartiere di Setteville di Guidonia.

 

 

Fiamme e fumo hanno spaventato i residenti nel condominio sovrastante scesi immediatamente in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno terminato le operazioni di spegnimento e bonifica dei locali fino all’una della notte.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte da Tiburno.Tv, il panificio era chiuso per ferie da prima di Ferragosto e ieri pomeriggio era stato effettuato un sopralluogo in vista della riapertura.

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L’ipotesi più probabile è quella del corto circuito.

 

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