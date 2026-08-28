MONTEROTONDO – Il Comune cerca un Direttore per i Musei: incarico da 10 mila euro annui

L’amministrazione comunale di Monterotondo intende affidare ad un professionista esterno l’incarico di direzione dei musei civici.

Lo stabilisce la determina numero 828 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata oggi, venerdì 28 agosto, dal dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona Manuela Colacchi.

Con l’atto viene approvato lo schema di Avviso Pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – di indagine di mercato per la manifestazione di interesse a partecipare al possibile affidamento diretto del Servizio di Direzione dei Musei Civici di Monterotondo (MUCIM)” unitamente al relativo modello di istanza – CLICCA E LEGGI L’ISTANZA – di partecipazione.

L’incarico avrà durata annuale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, l’importo del servizio è pari a complessivi 9.760 euro annui IVA inclusa determinato considerando un parametro puramente indicativo e non vincolante di 200 ore annue (comprendenti attività sia in presenza sia da remoto), calcolato sulla base dei valori retributivi presi a riferimento dal CCNL di settore (profilo professionale Archeologo).

I Musei Civici di Monterotondo (MUCIM) sono:

 Museo Archeologico e Multimediale, le cui collezioni ripercorrono la storia del territorio dall’età preromana al Seicento. Il percorso museale si articola in sezioni collocate in sedi differenti, di cui una presso lo stabile della Biblioteca comunale “Paolo Angelani” e l’altra presso il Piano nobile di Palazzo Orsini. Nelle sale sono esposte le collezioni provenienti dalle tombe dell’adiacente città latina di Crustumerium, scavata dalla Soprintendenza speciale di Roma a partire dalla fine degli anni Ottanta, i resti di un insediamento in riva al Tevere rinvenuti dalla Soprintendenza SABAP MET RM in un cantiere Anas, e gli affreschi delle stanze di residenza delle famiglie nobili succedutesi nel palazzo; attualmente il Museo Archeologico e Multimediale aderisce al Sistema Museale SIMBAS;

 Museo Storico (dei luoghi contemporanei), con installazioni multimediali, ricostruzioni grafiche, plastici, cimeli, documenti e gallerie fotografiche che ricostruiscono la storia di Monterotondo dall’età risorgimentale alla Resistenza, dall’inaugurazione della stazione ferroviaria del 1° aprile 1865 all’inaugurazione della linea metropolitana di superficie del 28 maggio 1994. Il percorso si articola su due piani all’interno della Torre civica;





La Direzione dei Musei rappresenta il custode dell’identità del Museo e il responsabile ultimo della sua gestione scientifica.

Possono presentare manifestazione di interesse sia persone fisiche (liberi professionisti) sia persone giuridiche (società, cooperative, associazioni, RTI ex art. 68 D.Lgs. 36/2023). In caso di persona giuridica, sussiste l’obbligo di indicare in sede di domanda il nominativo del professionista preposto in via esclusiva o preminente all’esecuzione del servizio, il quale dovrà possedere tutti i requisiti culturali, di onorabilità e tecnico-professionali richiesti per le persone fisiche.

I candidati devono possedere, alla data di scadenza del presente avviso, i seguenti requisiti:

 per le persone giuridiche: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA o nell’Albo delle Società Cooperative per settori coerenti con l’oggetto dell’appalto;

 per la persona fisica / professionista preposto: possesso di Laurea Specialistica o Magistrale (o diploma di laurea del vecchio ordinamento) in Archeologia (LM-2), Storia dell’Arte (LM-89), Archivistica e Biblioteconomia (LM-5), Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (LM-10), o equipollenti.





Il servizio si articola nei seguenti ambiti:

 Direzione scientifica: definizione e aggiornamento del progetto culturale e scientifico dei Musei; supervisione dell’ordinamento dei reperti, della conservazione preventiva e della catalogazione secondo gli standard ICCD nazionali e regionali;



 Valorizzazione e programmazione culturale: ideazione e curatela di mostre temporanee, convegni e attività divulgative; supporto nello sviluppo dell’offerta educativa e delle strategie di ampliamento del pubblico; aggiornamento dei percorsi multimediali;



 Relazioni istituzionali e rete territoriale: rappresentanza dei Musei presso la Regione Lazio, il Ministero della Cultura e le Soprintendenze competenti; partecipazione ai sistemi museali territoriali cui i Musei aderiscono; sviluppo di partnership per l’inserimento nei circuiti turistici e culturali;



 Supporto all’Amministrazione: collaborazione con gli uffici comunali per la programmazione annuale e pluriennale per la cura, promozione e valorizzazione del patrimonio, dell’offerta educativa e delle strategie di ampliamento del pubblico, aggiornamento dei percorsi multimediali e per la progettazione finalizzata all’accesso a finanziamenti sovracomunali; relazione trimestrale sulle attività svolte.

