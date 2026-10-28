FIANO ROMANO – “Tutto l’amore che resta”, il Centro storico in prima serata su Rai 1

Ieri sera, martedì 27 ottobre, il Palazzo Comunale e Piazza Giacomo Matteotti hanno fatto da sfondo all’ultima puntata della serie “Tutto l’amore che resta” , con Raoul Bova nei panni di Stefano, preside del liceo Helen Keller di Frascati impegnato a fare della diversità una risorsa.

“Un’altra produzione che sceglie il nostro territorio, confermando una vocazione ormai consolidata – si legge in un comunicato diffuso oggi, mercoledì 28 ottobre, dall’amministrazione comunale – Fiano Romano è sempre più protagonista di set cinematografici e televisivi, grazie alla bellezza dei suoi luoghi e al valore del suo patrimonio storico e architettonico.