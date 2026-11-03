ROMA EST – Al Festival del “Teatro Brillante” canta la soprano rock sinfonico Selly Hyde

Grande attesa a Colli Aniene per un appuntamento speciale all’interno della sedicesima edizione del Festival di Teatro Brillante Amatoriale, organizzato dall’APS I Scoordinati.

Nella serata di domenica 8 novembre 2026, il palco del Teatro della Scuola “Italo Calvino” (Via Antonino Bongiorno 25) ospiterà un’eccezionale performance musicale e un momento di forte valore culturale con la partecipazione straordinaria di Selly Hyde.

L’artista, originaria di Roma e reduce da importanti palcoscenici come la storica esibizione al Circo Massimo per il Natale di Roma davanti a oltre 20.000 persone, porterà al festival la sua energia e il suo ultimo singolo, “Rain of Dreams”.

Il brano sta registrando un grandissimo successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, scalando le classifiche delle radio indipendenti d’oltreoceano e confermando il talento internazionale del suo progetto musicale, un originale connubio di “soprano rock sinfonico” che fonde la potenza della lirica all’energia dell’hard rock.

Da sempre definita una “guerriera” della musica che usa l’arte come veicolo di forza e riscatto, Selly Hyde è in prima linea nel supporto alle iniziative sociali, ai laboratori territoriali e alle realtà culturali indipendenti.

La scelta di invitarla sposa perfettamente lo spirito del Festival, che da sedici anni unisce l’intrattenimento di qualità all’impegno sociale e all’aggregazione comunitaria.

“Siamo onorati di avere con noi un’artista del calibro di Selly Hyde – dichiarano gli organizzatori dell’associazione I Scoordinati – La sua presenza non solo impreziosisce il cartellone del Festival con un brano dal respiro internazionale come ‘Rain of Dreams’, ma testimonia come la fusione tra stili e la cultura siano strumenti fondamentali di coesione sociale e solidarietà”.

L’appuntamento con la voce straordinaria di Selly Hyde e le commedie del Festival del Teatro Brillante è per domenica 8 novembre 2026. I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.