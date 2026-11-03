ROMA EST – Al Festival del “Teatro Brillante” canta la soprano rock sinfonico Selly Hyde

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L'artista ospite d'onore presenta il brano "Rain of Dreams"

Grande attesa a Colli Aniene per un appuntamento speciale all’interno della sedicesima edizione del Festival di Teatro Brillante Amatoriale, organizzato dall’APS I Scoordinati.

 

 

Nella serata di domenica 8 novembre 2026, il palco del Teatro della Scuola “Italo Calvino” (Via Antonino Bongiorno 25) ospiterà un’eccezionale performance musicale e un momento di forte valore culturale con la partecipazione straordinaria di Selly Hyde.

L’artista, originaria di Roma e reduce da importanti palcoscenici come la storica esibizione al Circo Massimo per il Natale di Roma davanti a oltre 20.000 persone, porterà al festival la sua energia e il suo ultimo singolo, “Rain of Dreams”.

Il brano sta registrando un grandissimo successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito, scalando le classifiche delle radio indipendenti d’oltreoceano e confermando il talento internazionale del suo progetto musicale, un originale connubio di “soprano rock sinfonico” che fonde la potenza della lirica all’energia dell’hard rock.

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Da sempre definita una “guerriera” della musica che usa l’arte come veicolo di forza e riscatto, Selly Hyde è in prima linea nel supporto alle iniziative sociali, ai laboratori territoriali e alle realtà culturali indipendenti.

La scelta di invitarla sposa perfettamente lo spirito del Festival, che da sedici anni unisce l’intrattenimento di qualità all’impegno sociale e all’aggregazione comunitaria.

“Siamo onorati di avere con noi un’artista del calibro di Selly Hyde – dichiarano gli organizzatori dell’associazione I Scoordinati – La sua presenza non solo impreziosisce il cartellone del Festival con un brano dal respiro internazionale come ‘Rain of Dreams’, ma testimonia come la fusione tra stili e la cultura siano strumenti fondamentali di coesione sociale e solidarietà”.

L’appuntamento con la voce straordinaria di Selly Hyde e le commedie del Festival del Teatro Brillante è per domenica 8 novembre 2026. I posti sono limitati, si consiglia la prenotazione.

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