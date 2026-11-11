MONTEROTONDO – Città più bella: nelle “piazze culturali” arrivano gli artisti di strada

A Monterotondo entra nel vivo il progetto delle cosiddette“piazze culturali”, spazi dove è possibile effettuare esibizioni di arte di strada, spettacoli che sono considerati grande attrattiva culturale e turistica in numerose città italiane ed europee.

Oggi, mercoledì 11 novembre, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Monterotondo l’amministrazione comunale ha lanciato “Arti di Strada”, l’iniziativa promossa in collaborazione con Openastage per dare spazio e visibilità a musicisti, artasti e performer in tre piazze cittadine.

Si tratta di Piazza Baden Powel, Piazza Togliatti e Piazza della Ferriera (cosiddetta piazza Galattica), spazi che la giunta comunale guidata dal sindaco Riccardo Varone il 18 novembre 2025 con la delibera numero 346 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – aveva individuato con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’aggregazione sociale, oltre che per valorizzare il tessuto urbano (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’appello dell’amministrazione è rivolto a chi ha talento e voglia di esibirsi dal vivo per accendere la città di musica e creatività, purché maggiorenni o ragazzi dai 16 anni in su con genitori/tutori presenti.

Per partecipare è sufficiente scaricare l’app Openstage, scegliere la postazione e prenotare lo spazio in pochi tap.

“Niente burocrazia complessa o lunghe attese, ti basta prenotare il tuo slot“, si legge nell’appello dell’amministrazione comunale agli artisti di strada invitato a rispettare semplici regole, su tutte quella di esibirsi in un orario compreso tra le ore 15 e le ore 22.

Inoltre le postazioni possono essere occupate fino a 2 ore, massimo 5 volte al mese per postazione, 15 volte totali.

“Niente Scia – spiega nella nota l’amministrazione Varone – Nessuna autorizzazione complessa, pensiamo a tutto noi con la prenotazione dello slot

Tira fuori gli strumenti, scalda la voce e porta la tua arte tra la gente. Le piazze di Monterotondo ti aspettano”.