GUIDONIA – Alla rotatoria il bus finisce fuori strada

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Stamattina in via Pantano

Bus fuoristrada a Guidonia Montecelio.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv il fatto è accaduto poco dopo le ore 7 di stamane, mercoledì 28 ottobre, in via Pantano, la strada che collega viale Roma a Guidonia con via Maremmana inferiore a Villanova.

Per cause in corso di accertamento, alla rotatoria ubicata all’intersezione con via Trento il bus Tpl diretto a Tivoli ha terminato la corsa nella cunetta laterale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la viabilità e i mezzi di soccorso per riportare il bus sulla carreggiata.

Nessun ferito.

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