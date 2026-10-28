GUIDONIA – Alla rotatoria il bus finisce fuori strada

Bus fuoristrada a Guidonia Montecelio.
Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv il fatto è accaduto poco dopo le ore 7 di stamane, mercoledì 28 ottobre, in via Pantano, la strada che collega viale Roma a Guidonia con via Maremmana inferiore a Villanova.
Per cause in corso di accertamento, alla rotatoria ubicata all’intersezione con via Trento il bus Tpl diretto a Tivoli ha terminato la corsa nella cunetta laterale.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la viabilità e i mezzi di soccorso per riportare il bus sulla carreggiata.
Nessun ferito.