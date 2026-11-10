FONTE NUOVA – “Evelin ha bisogno del vostro aiuto”: via alla raccolta fondi per le cure

Al via la raccolta fondi “EVELIN HA BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO” fondamentale per sostenere le cure della piccola bambina di 10 anni, alunna di quinta elementare (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Evelin, 10 anni, in una foto condivisa dalla famiglia

La famiglia residente a Fonte Nuova (Comune alle porte di Roma) insieme a Damiano Cupelloni (giovane di Monterotondo molto attivo a livello social e sensibile alle tematiche sociali), promuovono ancor di più il lancio della raccolta fondi attiva sulla piattaforma GoFundMe (https://gofund.me/95b5ca178).

L’obiettivo è sostenere le cure da cui è affetta Evelin, vale a dire l’autismo associato all’ encefalite autoimmune PANS/PANDAS che purtroppo non sono finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale e non c’è ad oggi una sperimentazione in atto.

Al momento per curare da queste patologie sono necessari dei cicli di immunoglobuline e per il momento il medico che ha in cura Evelin, ne consiglia 3 cicli in endovena.

La raccolta fondi come già detto è già ufficialmente aperta e si concluderà si spera il prima possibile perché di tempo ce né veramente poco, in quanto Evelin subentrando nella fase dello sviluppo, una tardiva somministrazione del medicinale potrebbe risultare poco o nulla risolutiva.

L’obiettivo come indicato nella raccolta fondi sono 17000€ e calcolando che già poco più di 3000€ sono stati raccolti, ne rimangono altri 14000€.

«Stiamo facendo molto grazie anche e soprattutto al sostegno di Damiano Cupelloni che ha preso molto a cuore la nostra situazione: ci siamo rivolti al Comune di Fonte Nuova e lo faremo ancora per mobilitare gli animi dei cittadini a noi più vicini ma ci rivolgiamo a tutta l’Italia perché insieme possiamo fare la differenza e non far sentire il peso della donazione», dichiarano i genitori di Evelin che ribadiscono l’importanza delle tempistiche aggiungendo che «ci stiamo muovendo affinché la patologia rara di Evelyn possa essere al più presto anche riconosciuta con terapie sperimentali almeno nel Lazio>>.

* Come contribuire: su GoFundMe dove è aperta la raccolta fondi è possibile accedere tramite il link diretto https://gofund.me/011db3ad9

* Tramite bonifico bancario al codice IBAN IT84Y3608105138223520223531 intestato a Ropota Maria Florina con causale FONDO PER EVELIN

* Tramite Revolut digitando @mariaflorina92

I fondi raccolti saranno impiegati interamente per le cure della piccola Evelin affinché guarisca da questa patologia che l’ha colpita in tenera età.

La raccolta è aperta a tutte le persone ed è possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui nostri canali social ufficiali

* Gruppo Facebook AIUTIAMO LA PICCOLA EVELIN ❤️ https://www.facebook.com/share/g/1JF8WgERHo/?mibextid=wwXIfr

Contatti per la stampa:

* Maria Florina Ropota cell. 320 1591966

* Damiano Cupelloni [Referente Ufficio Stampa] cell. 327 1623636

* Email: aiutiamoevelin@gmail.com