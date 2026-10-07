GUIDONIA TIVOLI – Lavoro nero e merce contraffatta: maxi-blitz della Guardia di Finanza

Piano straordinario di controlli economici e del territorio di Guidonia Montecelio e Tivoli da parte della Guardia di Finanza.

L’operazione di ieri, martedì 6 ottobre, ha visto in campo 15 militari del Gruppo di Guidonia Montecelio impegnati nel costante dispositivo di vigilanza economica e finanziaria del Comando provinciale delle Fiamme Gialle per salvaguardare il rispetto delle regole di leale concorrenza tra gli operatori del settore, tutelare i lavoratori e la sicurezza dei cittadini.

Nel corso delle attività sono stati eseguiti controlli all’interno di esercizi commerciali e minimarket finalizzati al contrasto della contraffazione e del commercio non sicuro.

Nel dettaglio, i Finanziari del Gruppo di Guidonia Montecelio hanno eseguito il sequestro amministrativo di 955 giocattoli non conformi ai sensi del Codice del Consumo.

Parallelamente, i controlli anti-contraffazione hanno portato al sequestro di altri 26.000 cuffie e auricolari con marchio contraffatto Apple.

Nell’ambito dei controlli negli esercizi commerciali è stata rilevata la presenza di 2 lavoratori assunti in maniera irregolare di cui uno in nero.

Tra le diverse violazioni riscontrate dai baschi verdi si evidenziano le omesse memorizzazioni dei corrispettivi e l’istallazione ed il collegamento tra i terminali del POS e dei registratori telematici (RT), contestate specificamente all’interno di esercizi di vicinato e minimarket.

L’operazione si è estesa parallelamente anche alle arterie stradali d’accesso ai quartieri con mirati posti di controllo: i militari hanno eseguito controlli sulla circolazione delle merci su strada e verificato mezzi e soggetti di cui con precedenti penali di varia natura.

Le Fiamme Gialle sono state impegnate anche in attività finalizzate al contrasto del traffico di stupefacenti, che hanno portato al rinvenimento ed il sequestro di alcuni grammi di hashish con la conseguente segnalazione al Prefetto di due giovani assuntori.

L’attività complessiva si inquadra nel costante dispositivo di vigilanza economica e finanziaria della Guardia di Finanza per salvaguardare il rispetto delle regole di leale concorrenza tra gli operatori del settore, tutelare i lavoratori e la sicurezza dei cittadini.

In tale prospettiva, l’attività si traduce nel rafforzamento della sicurezza urbana, e del presidio del territorio a contrasto dei fenomeni di degrado nelle aree a maggiore densità urbana, in attuazione delle decisioni ampiamente condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (C.O.S.P.), su indicazione del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini.