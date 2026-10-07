PALOMBARA SABINA – Sara Yehia Abdou vince il “Reality Nails Italia”

di Angelo Gomelino

Dopo il titolo di “winner of winner”, conquistato al campionato internazionale di Nail Art a Roma, la 37enne di Palombara Sabina Sara Yehia Abdou ha impreziosito la sua collana di vittorie conquistando anche il titolo di Reality Nails Italia nella quarta edizione dell’omonimo format, dove si è anche classificata al secondo posto del Premio Tecnical.

Questi importanti risultati sono stati conseguiti nel corso di un’intera settimana, dal 1° al 7 giugno scorsi, in una villa in Toscana, a Fucecchio, dove si è tenuto il format al quale ha partecipato un selezionato gruppo di dieci nails artist provenienti da tutta Italia.

Nel corso della settimana le concorrenti, nel condividere esperienze e momenti di confronto hanno dato sfoggio delle loro migliori capacità di talento, creatività e professionalità nelle prove tecniche nelle quali si sono cimentate. Il tutto è stato divulgato come intrattenimento con la forma del reality, attraverso i social in modo da poter essere seguito con interesse da onicotecnici e appassionati del mondo nails.

Per la formazione le partecipanti si sono avvalse dell’esperienza di quattro professioniste di spicco in campo internazionale: Noemi Albano rappresentante del brand Nail Company Italia; Corinne Di Battista rappresentante del rand MIDA; Diana Suleac rappresentante della sua dnails_school; Isabella Caccamese, ceo e founder della nailconcept.

Per la determinazione dei titoli in palio, alle concorrenti era concesso di partecipare solo a due competizioni, per cui Sara Yehias Abdou ha optato per il Premio Tecnical, dove si è classificata seconda con i voti dei soli insegnanti, mentre per il titolo più prestigioso di Reality Nails Italia, che l’ha vista vincitrice, oltre ai voti degli insegnanti si è potuta avvalere anche dei voti ricevuti da casa.

A questo proposito Sara attraverso Tiburno TV vuole ringraziare i concittadini: «Volevo ringraziare tutto il paese perché si è creata una rete di persone che mi ha supportata e mi ha fatto votare, cosa che non credevo possibile, invece mi sono sentita veramente parte della comunità, nonostante non sia palombarese di nascita.

Ringrazio tutti i miei amici e la mia famiglia, in particolare mio marito e mia figlia che non hanno mai smesso di credere in me e sono stati i miei primi fans».