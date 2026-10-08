GUIDONIA – Allerta Meteo, sottopasso allagato e rami spezzati

Giornata di super-lavoro quella di oggi, giovedì 8 ottobre, per l’associazione di Protezione civile “Nucleo Volontari Guidonia”.

Considerata l’allerta meteo e l’accumulo di pioggia previsto nelle prossime ore, i volontari, in sinergia e con grande collaborazione con il Comune di Guidonia Montecelio, sono intervenuti in alcune criticità, fortunatamente di lieve entità, riscontrate sul territorio.

In Via Calderara, a Guidonia Centro, la squadra è intervenuta a seguito della caduta di un ramo che stava creando disagi alla circolazione stradale.

In Via Lucania nel sottopasso di collegamento tra Villalba e Tivoli Terme è stato effettuato un intervento per un allagamento: i volontari hanno provveduto a favorire il deflusso dell’acqua piovana, ripristinando le condizioni di sicurezza.

Il Nucleo Volontari Guidonia annuncia che la squadra proseguirà con un monitoraggio costante dei punti più critici del territorio fino alla cessazione dell’allerta meteo, mantenendosi pronta a intervenire tempestivamente in caso di nuove necessità.

La cittadinanza può segnalare eventuali disagi o situazioni di pericolo causati dal maltempo ai seguenti numeri:

– Polizia Locale di Guidonia Montecelio: 0774 342506 dalle 07:30 alle 21:00

– Protezione Civile – Nucleo Volontari Guidonia: 0774 301536; 393 696 9180 attivi H24