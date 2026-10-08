TIVOLI GUIDONIA – “Niente controlli a ricreazione e tutela per chi ha manifestato”, gli studenti dell’Istituto Volta esultano

In riferimento all’articolo TIVOLI GUIDONIA – Quindicenne violento in classe, scattano più controlli sugli alunni a ricreazione, all’articolo TIVOLI GUIDONIA – “Spazi limitati a ricreazione”: protestano gli alunni dell’Istituto Volta, all’articolo TIVOLI GUIDONIA – “Gli studenti scioperano? Per me sono assenze collettive ingiustificate”, e all’articolo TIVOLI GUIDONIA – Più controlli a ricreazione, il sindacato degli alunni contro la preside dell’Istituto Volta, da Sofia Vennarucci, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Tivoli, riceviamo e pubblichiamo:

“Dopo tre giorni di sciopero sostenuti dal sindacato studentesco, il Consiglio d’Istituto straordinario dell’ITIS Volta ha ripristinato sostanzialmente le regolari modalità di svolgimento della ricreazione in entrambi i plessi. Garantito inoltre che nessun partecipante alla protesta subirà sanzioni disciplinari.

Quando la comunità studentesca si unisce e si organizza, la sua voce diventa impossibile da ignorare.

Il ripristino della ricreazione e la tutela di chi ha scioperato sono una vittoria fondamentale.

Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano: trasparenza e confronto devono essere la priorità assoluta per tutti gli istituti del nostro territorio».

Il Sindacato Studentesco rimarrà vigile sul territorio affinché le garanzie ottenute vengano rispettate e per intervenire su situazioni simili su tutti gli istituti nel territorio”.