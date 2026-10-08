GUIDONIA – Pezzi di carrozzeria dei tir abbandonati nel Parco dell’Inviolata

Per trasportarli fin lì devono aver utilizzato un camion, quindi li hanno scaricati in mezzo alla strada: decine di parti di carrozzeria di mezzi pesanti all’interno di 4 pedane di legno, oltre ad un cassonetto per la raccolta differenziata.

Sopra e sotto, alcune immagini dei rifiuti speciali abbandonati in via dell’Inviolata

Ennesimo abbandono di rifiuti in via dell’Inviolata, la strada di competenza provinciale interna al Parco naturale regionale dei Monti Lucretili che collega via Casal Bianco all’impianto di trattamento meccanico biologico di Guidonia dove ogni giorno i camion dell’Ama conferiscono i rifiuti della Capitale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, la scoperta dello sversamento di rifiuti è avvenuta nella mattinata di venerdì scorso 2 ottobre: nel corso della notte ignoti avevano lasciato in strada quattro casse con ricambi usati di camion e furgoni, tra paraurti, radiatori e altre parti di carrozzeria.

Sono stati gli addetti dell’impianto Tmb ad allertare la Polizia Locale di Guidonia e i Guardaparco dei Monti Lucretili.

Le indagini sono in corso.