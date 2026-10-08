SETTECAMINI – Meccanico muore schiacciato in officina

Tragico incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 8 ottobre, alla periferia Est di Roma.

Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, il fatto è avvenuto verso le ore 11 all’interno di un’autofficina via Rocca di Cave, nella zona di Settecamini a ridosso del Grande Raccordo Anulare.

La Sala Operativa ha inviato la squadra del distaccamento della Rustica con il Capo Turno Provinciale.

Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco hanno prestato immediatamente assistenza all’uomo coinvolto nell’incidente, rimasto gravemente ferito a seguito dell’esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion, avviando le manovre di rianimazione.

Nonostante i soccorsi prestati, per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118, il personale SPRESAL della ASL e la Polizia di Stato, per gli accertamenti di competenza e la ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti si sono svolti sotto il coordinamento delle autorità intervenute.