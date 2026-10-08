TIVOLI – Cittadinanza attiva, la farmacia “adotta” i vasi di piazza Rivarola

Si chiama “Adotta un’aiuola”, è un’iniziativa del Comune di Tivoli risalente al 2015, finalizzata all’affidamento ed alla manutenzione delle aree verdi e del verde pubblico di proprietà comunale mediante contratti di “sponsorizzazione” con privati, disponibili a farsi carico, a titolo volontario, della cura di piccoli angoli verdi.

Così la Farmacia del Dottor Michele Minelli ha adottato i 6 vasi antistanti l’attività in piazza Rivarola, a Tivoli Centro.

Lo stabilisce la determina numero 2987 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA– firmata martedì 6 ottobre dal dirigente del settore Ambiente Matteo Neri.

Con l’atto viene approvato lo schema di convenzione durata triennale per l’affidamento dei sei vasi che avrà la forma di contratto di sponsorizzazione: il titolare della farmacia, il Dottor Michele Minelli, gestirà a propria cura e spese la manutenzione dei vasi affidati, attraverso la pulizia delle superfici erbose, la pulizia e l’attivazione di un eventuale impianto di annaffiamento, la potatura e conservazione dell’ arbusto, nonché nella cosiddetta “custodia attiva”, in cambio potrà pubblicizzare la propria collaborazione/adozione mediante affissione di un cartello informativo da concordare con il Settore Politiche Ambientali e Sviluppo Sostenibile del Comune di Tivoli.