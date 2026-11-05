Cimitero di Guidonia Montecelio, concessioni scadute dal 2023 e in scadenza nel corso del 2026: invito ai cittadini a verificare la propria posizione

SO.CI.M. invita i familiari dei defunti a controllare le scadenze delle concessioni cimiteriali e a rivolgersi agli uffici di Via dei Biancospini o ai custodi dei cimiteri. Attenzione anche alle targhette gialle di avviso apposte sui loculi.

La SO.CI.M. S.r.l., società che gestisce i servizi cimiteriali del Comune di Guidonia Montecelio, richiama l’attenzione della cittadinanza sulle concessioni cimiteriali scadute negli anni 2023, 2024, 2025 e su quelle in scadenza nel corso del 2026.

L’invito è rivolto in particolare ai familiari dei defunti tumulati nel cimitero comunale, affinché verifichino la situazione delle concessioni relative ai propri cari e ricevano tutte le informazioni sulle procedure previste in caso di scadenza.

Fino al 2022 le concessioni scadute venivano segnalate con manifesti informativi e con avvisi affissi direttamente sui manufatti cimiteriali, sulla base delle determinazioni adottate dall’Amministrazione comunale.

La SO.CI.M. ha già richiesto al Comune di Guidonia Montecelio l’adozione dei provvedimenti necessari per riprendere tali procedure, al fine di consentire una corretta e capillare informazione alla cittadinanza.

La SO.CI.M. provvederà inoltre a inviare comunicazioni scritte direttamente agli interessati, ove individuabili, per invitarli a verificare la propria posizione presso gli uffici cimiteriali.

Come verificare la propria posizione

In attesa della pubblicazione dei nuovi avvisi, la società invita i cittadini a verificare fin da ora la propria posizione, in particolare per le concessioni scadute dal 2023 e per quelle in scadenza dal 2026.

Per ricevere informazioni è possibile rivolgersi direttamente agli uffici cimiteriali della SO.CI.M. S.r.l., in Via dei Biancospini n. 13/15, località Collefiorito, 00012 Guidonia Montecelio (RM), oppure chiedere indicazioni ai custodi presenti nel cimitero comunale.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Per informazioni è inoltre possibile contattare il numero 0774 511577 oppure scrivere all’indirizzo socim.morasca@gmail.com.

Google Maps – Indicazioni per raggiungere gli uffici SO.CI.M. (Via dei Biancospini 13/15).Apri Google Maps

Chi, recandosi al cimitero, trova una di queste targhette sul loculo di un proprio familiare è invitato a rivolgersi agli uffici per conoscere la situazione della concessione e le eventuali procedure da seguire. La presenza della targhetta non comporta, di per sé, un’estumulazione immediata: le operazioni restano subordinate alle procedure e ai provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Perché è importante informarsi

La verifica delle concessioni non riguarda soltanto gli adempimenti amministrativi, ma contribuisce anche alla corretta gestione degli spazi cimiteriali.

La SO.CI.M. rinnova quindi l’invito a non attendere l’affissione di nuovi manifesti e a chiedere direttamente informazioni sulla propria posizione, così da conoscere per tempo eventuali scadenze e le modalità di gestione della concessione.

SO.CI.M. SRL