VALMONTONE – Truffa del “finto carabiniere” sventata dall’anziano: pakistano arrestato

Si è presentato a casa di un anziano con l’obiettivo di farsi consegnare denaro contante e gioielli, utilizzando il collaudato stratagemma del falso appartenente all’Arma.

Il piano, tuttavia, è stato sventato grazie alla prontezza della vittima e al tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Colleferro, che hanno arrestato in flagranza per truffa un uomo di 43 anni, di origini pakistane.

Secondo un comunicato del Comando provinciale dell’Arma, la vicenda è iniziata nel primo pomeriggio, quando un 69enne del posto ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri, gli ha prospettato la necessità di urgenti accertamenti in relazione a una presunta rapina.

Con questo pretesto, il sedicente militare ha cercato di convincerlo a raccogliere tutto il denaro e i gioielli custoditi in casa, da consegnare a un incaricato che si sarebbe presentato di lì a poco.

Insospettito dalla richiesta, l’anziano ha contattato il numero di emergenza 112, venendo messo in contatto con la Centrale Operativa dei Carabinieri. Compresa l’imminenza del tentativo di truffa, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione e, dopo aver rassicurato il 69enne, si sono appostati all’interno, attendendo l’arrivo del presunto incaricato.

Quando il 43enne si è presentato alla porta, convinto di poter portare a termine il raggiro, ha trovato ad attenderlo i veri Carabinieri, che lo hanno immediatamente bloccato, impedendogli di impossessarsi del denaro e dei preziosi.

L’uomo è stato arrestato e condotto presso le camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo e a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre secondo il comunicato stampa, l’eccellente esito dell’operazione, inserito nella più ampia strategia di controllo del territorio predisposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Roma, conferma l’incessante impegno della Compagnia Carabinieri di Colleferro, in piena sinergia con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, nel tutelare le fasce più vulnerabili della comunità, offrendo una risposta rapida e concreta ai cittadini anche rispetto alle forme di criminalità più vili e insidiose.