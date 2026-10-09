GUIDONIA – Dibattito coi giornalisti di “Esperia” e il responsabile Social di Giorgia Meloni

Oggi pomeriggio, venerdì 9 ottobre, alle ore 18 presso la Sala comunale della Cultura in via Ferulli 14 a Guidonia Centro si terrà “Comunicare la politica – Informazione, strategia e linguaggi nell’era digitale”, un dibattito col Direttore della testata online “Esperia” Gino Zavalani, col co-fondatore Pietro Francesco Dettori, autore del libro “Riconquistare menti e cuori. L’Occidente sul campo di battaglia digitale”, e con Tommaso Longobardi, Responsabile Social di Giorgia Meloni e autore del libro “Senza maschera”.

L’iniziativa è promossa da Fratelli d’Italia di Guidonia Montecelio.

Modera e conduce Valentina La Cecilia, consulente in comunicazione politica e digitale.

Interverranno per i saluti istituzionali: il Senatore Marco Silvestroni, l’Onorevole Alessandro Palombi, la Consigliera Regionale Micol Grasselli, il Sindaco Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, il Capogruppo FDI in Consiglio comunale Adalberto Bertucci e il Coordinatore FDI Americo Patrizio Troiani.

É annunciato come un incontro per approfondire come stanno evolvendo l’informazione, i linguaggi e le strategie della comunicazione politica nell’era digitale, anche in vista delle prossime sfide elettorali.

Un’occasione di confronto e approfondimento aperta a tutti.